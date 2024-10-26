خبير: التصحيح العنيف للبورصة في أول أكتوبر كان فرصة لتكوين مراكز وتبديل القطاعات الأقوى

قال ريمون نبيل خبير أسواق المال: إنه أغلق المؤشر الرئيسي بالقرب من مستوى 30550 نقطة بعد ان أتخذ خلال الأسبوع الماضى التحرك بطريقة عرضية أعلى 29800 نقطة وأسفل 30600 نقطة ومن المتوقع إنهاء تلك الحركة العرضية الأسبوع الجارى لأعلى ليستهدف مستوى 31200 نقطة.

وأضاف إنه من المتوقع أيضا أن يكون الأداء منفردا فى بعض الأسهم المكونة للمؤشر فى أكثر من قطاع، وعلى سبيل المثال، قد تشهد بعض أسهم قطاع البتروكيماويات نشاطا ملحوظا بجانب سهم أو أكثر من القطاع العقارى من تحرك أسهم قطاع الأسمنت داخل حركة عرضية بعد الصعود القوى على مدار أسبوعين، وقد تستمر تلك الحركة أسبوعا ثم يشهد القطاع نشاطا مرة أخرى مع بداية نوفمبر .

والجدير بالذكر ان السيولة تدور فى أسهم تلك القطاعات بطريقة احترافية لذلك يجب توخى الحذر للمستثمرين الأفراد واتباع طريقه علمية فى اتخاذ القرار.



وتابع، مازال الاتجاه الصاعد العام مسيطرا على الكثير من الأسهم وأن التصحيح العنيف الذى حدث فى أول أكتوبر كان فرصة لتكوين مراكز وتبديل القطاعات الأقوى فنيا وماليا من وجهة نظر المؤسسات والصناديق وليظل مستوى الدعم الحالى المتوقع للأسبوع المقبل عند مستوى 30000 نقطة قادر على إيقاف أى تراجعات قد تحدث ولن تتغير وجهة النظر فى ظل الإغلاق أعلى هذا المستوى.