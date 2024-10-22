وصفات طبيعية لحماية البشرة من علامات التمدد، وهي تلك الخطوط الرفيعة التي تظهر على الجلد نتيجة تمدده السريع، وعادة ما ترتبط بفترات مثل الحمل أو زيادة الوزن المفاجئة.



تظهر علامات التمدد غالبًا على البطن، الفخذين، الذراعين، والأرداف، وهي تشكل مصدر قلق تجميلي للعديد من النساء.

وللوقاية من علامات التمدد أو تقليلها، يمكن استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تحسن من مرونة الجلد وتغذيه بعمق.

أفضل وصفات طبيعية لحماية البشرة من علامات التمدد



علاج علامات التمدد

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالبشرة باستخدام المكونات الطبيعية تعد طريقة فعالة للوقاية من علامات التمدد أو تقليل ظهورها.



وأضافت أن الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند وزيت اللوز، إلى جانب المكونات المغذية مثل زبدة الشيا والصبار، توفر الترطيب اللازم وتحسن مرونة الجلد.

وباستخدام هذه الوصفات بانتظام ومع الحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل عن طريق شرب كميات كافية من الماء، يمكن تقليل ظهور علامات التمدد والحفاظ على بشرة صحية ونضرة.

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، في هذا التقرير، أبرز الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها واستخدامها بانتظام للحصول على نتائج فعالة.

1. زيت جوز الهند

زيت جوز الهند يعد من أفضل الزيوت الطبيعية التي يمكن استخدامها لحماية البشرة من علامات التمدد. يمتاز بقدرته الفائقة على الترطيب والتغذية العميقة للجلد. يحتوي على الأحماض الدهنية والفيتامينات التي تعمل على تحسين مرونة الجلد وتجديد خلاياه.

طريقة الاستخدام:

دلكي زيت جوز الهند الدافئ على المناطق المعرضة لعلامات التمدد، مثل البطن والفخذين، بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق.

يُفضل تطبيق الزيت بعد الاستحمام عندما يكون الجلد رطبًا لزيادة الامتصاص.

استخدميه يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

2. زبدة الشيا

زبدة الشيا معروفة بخصائصها المغذية والمرطبة للبشرة. تحتوي على فيتامينات A وE التي تساعد على تجديد خلايا الجلد وتحسين مرونته، مما يساهم في تقليل ظهور علامات التمدد.

طريقة الاستخدام:

ضعي كمية صغيرة من زبدة الشيا على المناطق المستهدفة ودلكيها بلطف.

يمكن استخدامها مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً.

إذا كانت لديكِ زبدة الشيا الصافية، يمكنك مزجها مع زيت جوز الهند للحصول على ترطيب مضاعف.

3. زيت اللوز الحلو

زيت اللوز الحلو غني بفيتامين E، الذي يعتبر مضادًا قويًا للأكسدة ويعزز صحة الجلد. يساعد على ترطيب البشرة بعمق ويحسن مرونتها، مما يساهم في الوقاية من ظهور علامات التمدد.

طريقة الاستخدام:

سخني كمية صغيرة من زيت اللوز في يديكِ ودلكي بها المناطق المعرضة للتمدد لمدة 10 دقائق.

يفضل استخدام الزيت يوميًا بعد الاستحمام لتعزيز امتصاصه.

يمكنك أيضًا مزجه مع زيوت أخرى مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون للحصول على تركيبة مغذية.

4. الصبار (الألوفيرا)

الصبار يحتوي على خصائص مضادة للالتهاب والشفاء التي تساعد في تحسين مرونة الجلد وتقليل ظهور علامات التمدد. بالإضافة إلى ذلك، يساعد جل الصبار في ترطيب البشرة بعمق وتهدئتها.

طريقة الاستخدام:

قومي باستخراج الجل الطازج من ورقة الصبار وطبقيه مباشرة على البشرة.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.

يمكن استخدام الصبار يوميًا لتهدئة البشرة وتغذيتها.

علامات تمدد الجلد

5. زيت الزيتون

زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة وفيتامين E، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتحسين مرونة البشرة. يساعد على تنعيم الجلد وترطيبه، مما يقلل من احتمالية ظهور علامات التمدد.

طريقة الاستخدام:

دلكي زيت الزيتون الدافئ على البشرة بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق.

اتركيه على الجلد لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء الدافئ.

للحصول على أفضل النتائج، استخدميه يوميًا.

6. السكر البني كمقشر طبيعي

تقشير البشرة بانتظام يساعد في إزالة الخلايا الميتة وتحفيز تجديد الخلايا. يمكن استخدام السكر البني كمقشر طبيعي لتحسين ملمس البشرة وزيادة مرونتها، مما يساعد على تقليل ظهور علامات التمدد.

طريقة الاستخدام:

امزجي ملعقتين من السكر البني مع ملعقة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

افركي الخليط على البشرة بحركات دائرية لمدة 5 دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

استخدمي المقشر مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة ناعمة وصحية.

7. عصير الليمون

عصير الليمون يحتوي على أحماض الفواكه التي تعمل على تقشير البشرة بلطف وتحفيز تجديد الخلايا. كما أن فيتامين C الموجود في الليمون يساعد في تفتيح البشرة وتقليل ظهور علامات التمدد.

طريقة الاستخدام:

دلكي عصير الليمون الطازج على المناطق المستهدفة واتركيه لمدة 10 دقائق قبل غسله.

يمكنك استخدامه يوميًا للحصول على أفضل النتائج، ولكن يُنصح بتجنب التعرض المباشر للشمس بعد استخدامه لأنه قد يجعل البشرة أكثر حساسية.