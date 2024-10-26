أخبار مصر اليوم: السيسي يوجه بإنشاء حي ومحور باسم الحاجة فرحانة.. ظهور نتيجة التظلمات للراسبين باختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية.. وننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

السيسي يوجه بإنشاء حي ومحور باسم الحاجة فرحانة المناضلة السيناوية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء محور في محافظة القاهرة، وأيضا حي سكني بشمال سيناء باسم الحاجة فرحانة المناضلة السيناوية التي ساهمت في انتصارات حرب أكتوبر 1973.

السيسي: نصر أكتوبر ملهم والسادات دفع دمه من أجل السلام

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحضور في الاحتفالية التي ينظمها اتحاد القبائل والعائلات المصرية باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، قائلا: "أرحب بكم جميعا في استاد العاصمة الإدارية، وأقول بمناسبة مرور 51 سنة على نصر أكتوبر هتفضل دايما خالدة في وجداننا.. وأشكر كل من ساهم في الاحتفالية سواء المجتمع المدني أو اتحاد القبائل العربية، ونوجه التحية لكل شعب مصر بمناسبة الاحتفالية".

التنمية المحلية: عدم الرد على طلب التصالح في مخالفات البناء يعني الموافقة عليه

بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.

ظهور نتيجة التظلمات للطلاب الراسبين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية

أعلنت أمانة المجلس الأعلي للجامعات عن نتيجة التظلمات للطلاب الراسبين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية (نظام الثلاث سنوات ) ودبلوم المدارس الفنية الصناعية (نظام الخمس سنوات ) والمعاهد الفنية الصناعية (نظام السنتين) للعام الجامعي 2024/2025.

درجات الحرارة غدا الأحد 27- 10- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

حقيقة اختلاط البنزين بالماء في محطات الوقود

انتشر في الساعات الماضية علي وسائل التواصل الاجتماعي شائعات حول اختلاط البنزين بالماء في بعض محطات الوقود، وذلك من أصحاب بعض المحطات لغش المواطنين رغبة في الثراء السريع، حيث ترددت أقاويل عن اختلاف جودة البنزين من محطة وقود إلى أخرى، وذهب البعض إلى أن هناك محطات وقود تخلط البنزين مع المياه لتحقيق مكاسب غير مشروعة، في ظل ارتفاع أسعار البنزين وخاصة في الزيادة الأخيرة التي أقرتها لجنة التسعير خلال الأسبوع الماضي.

أول تعليق من رئيس جامعة الأزهر على حادث تسمم طالبات المدينة الجامعية بالأقصر

تابع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، الأوضاع داخل المدينة الطالبات الجامعية بطيبة الأقصر؛ للاطمئنان على الطالبات وعلى سلامة الأغذية المعدة للتوزيع؛ والحالة الصحية للطالبات بعد خروجهن من المستشفى وذلك على إثر حادث التسمم الذي شهدته المدينة أمس الجمعة

باحث في الشأن الأفريقي: ثغرة جديدة في إعلان المبادئ تضمن لمصر حصتها في مياه النيل

كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن موقف إثيوبيا من تشغيل توربينات سد النهضة، مؤكدًا أن معدل تشغيل التوربينات الأربعة قد يكون ساعات يوميًا، وليس كما يتعمد الإثيوبيون نشرة من تشغيل التوربينات لمدة 24 ساعة في اليوم.