الأحد 27 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار مصر اليوم: السيسي يوجه بإنشاء حي ومحور باسم الحاجة فرحانة.. ظهور نتيجة التظلمات للراسبين باختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية.. وننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

 

 

السيسي يوجه بإنشاء حي ومحور باسم الحاجة فرحانة المناضلة السيناوية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء محور في محافظة القاهرة، وأيضا حي سكني بشمال سيناء باسم الحاجة فرحانة المناضلة السيناوية التي ساهمت في انتصارات حرب أكتوبر 1973.

 

السيسي: نصر أكتوبر ملهم والسادات دفع دمه من أجل السلام

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحضور في الاحتفالية التي ينظمها اتحاد القبائل والعائلات المصرية باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، قائلا: "أرحب بكم جميعا في استاد العاصمة الإدارية، وأقول بمناسبة مرور 51 سنة على نصر أكتوبر هتفضل دايما خالدة في وجداننا.. وأشكر كل من ساهم في الاحتفالية سواء المجتمع المدني أو اتحاد القبائل العربية، ونوجه التحية لكل شعب مصر بمناسبة الاحتفالية".

 

التنمية المحلية: عدم الرد على طلب التصالح في مخالفات البناء يعني الموافقة عليه

بعد  قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.

 

ظهور نتيجة التظلمات للطلاب الراسبين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية

أعلنت أمانة المجلس الأعلي للجامعات عن نتيجة التظلمات للطلاب الراسبين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية (نظام الثلاث سنوات ) ودبلوم المدارس الفنية الصناعية (نظام الخمس سنوات ) والمعاهد الفنية الصناعية (نظام السنتين) للعام الجامعي 2024/2025.

 

درجات الحرارة غدا الأحد 27- 10- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة  غدا الأحد، ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

 

حقيقة اختلاط البنزين بالماء في محطات الوقود

انتشر في الساعات الماضية علي وسائل التواصل الاجتماعي شائعات حول اختلاط البنزين بالماء في بعض محطات الوقود، وذلك من أصحاب بعض المحطات لغش المواطنين رغبة في الثراء السريع، حيث ترددت أقاويل عن اختلاف جودة البنزين من محطة وقود إلى أخرى، وذهب البعض  إلى أن هناك محطات وقود تخلط البنزين مع المياه لتحقيق مكاسب غير مشروعة، في ظل ارتفاع أسعار البنزين وخاصة في الزيادة الأخيرة التي أقرتها لجنة التسعير خلال الأسبوع الماضي.

أول تعليق من رئيس جامعة الأزهر على حادث تسمم طالبات المدينة الجامعية بالأقصر

تابع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، الأوضاع داخل المدينة الطالبات الجامعية بطيبة الأقصر؛ للاطمئنان على الطالبات وعلى سلامة الأغذية المعدة للتوزيع؛ والحالة الصحية للطالبات بعد خروجهن من المستشفى وذلك على إثر حادث التسمم الذي شهدته المدينة أمس الجمعة 

 

باحث في الشأن الأفريقي: ثغرة جديدة في إعلان المبادئ تضمن لمصر حصتها في مياه النيل

كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن موقف إثيوبيا من تشغيل توربينات سد النهضة، مؤكدًا أن معدل تشغيل التوربينات الأربعة قد يكون ساعات يوميًا، وليس كما يتعمد الإثيوبيون نشرة من تشغيل التوربينات لمدة 24 ساعة في اليوم.

txt

هجوم إسرائيلي فاشل.. ماذا يعني؟!

txt

مقتل 5 جنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

التصالح فى مخالفات البناء الاصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا

الأكثر قراءة

ماذا قال فليك عن تصرفات أنشيلوتي مع بدلاء برشلونة بعد الهدف الرابع؟ (فيديو)

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة آرسنال وليفربول

أسعار الذهب اليوم الأحد 27 - 10 - 2024

نتيجة حركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2022

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي بالجولان

أول تحرك من الصين على صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان

أول تعليق من أنشيلوتي على الخسارة التاريخية أمام برشلونة

منوعات

المزيد

أنصارها عاملوه معاملة كفار قريش، شاهد ماذا حدث لمؤيد لفلسطين قاطع خطاب هاريس

طفلان يلقيان بنفسيهما من بناء محترق (فيديو)

لحظات رعب على متن يخت في تايلاند (فيديو)

أضاء الأرض منذ 800 سنة، خريطة ثلاثية الأبعاد تكشف أسرارا جديدة عن نجم زومبي غامض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

خطوات الاستفسار عن برنامج تكافل وكرامة

تعرف علي سعر النحاس اليوم السبت 26-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الهجوم الإسرائيلي على إيران في 10 سطور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads