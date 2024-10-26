الأحد 27 أكتوبر 2024
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هجوم إسرائيلي فاشل.. ماذا يعني؟!

ليس صحيحا أن العدو الصهيوني استجاب للمطالب الأمريكية بعدم ضرب المنشآت النووية والنفطية الإيرانية.. لو كان يستطيع لفعلها.. من قتل وجرح 150 ألفا في عام نصفهم من الأطفال لا حدود لإجرامه مهما تعهد.. 

 

المنشآت النووية محصنة في الجبال ولم تعد في مكان واحد في استفادة مباشرة من تجربة المفاعل النووي العراقي الذي دمره العدو عام 1981! نعم يمكن تدمير منشآت علمية وإدارية تابعة له لكن المقابل دمار لا ولن يطيقه العدو! 


والمنشآت النفطية مشكلة.. فالخاسر حلفاء العدو في أوروبا وأمريكا والمستفيد روسيا التي ستعوض الصين ما ستفقده مؤقتا من النفط الإيراني!


علي كل حال.. كل الشواهد تؤكد فشل (الجماعة بتوع تمثيلية ومسرحية ممن يجلبون لنا سخرية العالم يمتنعون والنبي) الهجوم الصهيوني.. وتمخض الجبل فعلا فولد فأرا! فمن يتابع تصريحات مسئوليه يتصور أنه سيتم إزالة إيران من علي الخريطة.. 

 

فقد قالوا "سيعلم العالم قوة إسرائيل من ردها علي إيران"، وقالوا "سيكون ردا قاسيا وشاملا" إلخ إلخ.. ولم نر من ذلك شيئا بل فوجئنا بمستوي الدفاعات الجوية الإيرانية.. صحيح هناك خسائر.. وهناك ما سيتم اخفاؤه.. لكن استمرار الحياة علي طبيعتها كان ملحوظا دون هرولة إلي المخابئ كما يفعلون في الكيان! وفتح المجال الجوي بعد العدوان مباشرة يعني أمرين.. الثقة وعدم وجود رد فوري علي العدو الصهيوني!

  
ولذلك يبقي السؤال: هل سترد إيران؟! الاعلان عن وجود قتلي يشير إلي ذلك، والفشل الكبير يفتح الشهية للرد حتي لو توجه ناحية مقار عسكرية صهيونية فقط!

 

برامج قليلة الأدب!

ضربة إيرانية وقائية للعدو الصهيوني!


ما نتائج هذا كله؟ نتائجه في منتهي الأهمية.. بل من شأنها أن تغير خريطة الشرق الأوسط فعلا.. حتي من دون هزيمة كاسحة لطرفي المواجهة.. ومن دون حرب إقليمية.. كيف ذلك؟! 
في المقال القادم عن الصراع.. سنقول!

المنشآت النووية والنفطية رد إيران العدو الصهيوني إيران الهجوم الصهيوني الهجوم الصهيوني على إيران الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

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