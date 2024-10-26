الأحد 27 أكتوبر 2024
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حقيقة اختلاط البنزين بالماء في محطات الوقود

اختلاط البنزين بالماء،فيتو
اختلاط البنزين بالماء،فيتو

انتشر في الساعات الماضية علي وسائل التواصل الاجتماعي شائعات حول اختلاط البنزين بالماء في بعض محطات الوقود، وذلك من أصحاب بعض المحطات لغش المواطنين رغبة في الثراء السريع، حيث ترددت أقاويل عن اختلاف جودة البنزين من محطة وقود إلى أخرى، وذهب البعض  إلى أن هناك محطات وقود تخلط البنزين مع المياه لتحقيق مكاسب غير مشروعة، في ظل ارتفاع أسعار البنزين وخاصة في الزيادة الأخيرة التي أقرتها لجنة التسعير خلال الأسبوع الماضي.

وزير البترول الأسبق يؤكد صعوبة اختلاط البنزين بالماء 

وفي تصريحات سابقة للمهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق،  تعليقا على حديث بعض المواطنين على السوشيال ميديا بشأن انتقاد جودة البنزين (اختلاط البنزين بالمياه) في محطات الوقود في مصر، قال إن البنزين له مواصفات على مستوى العالم، وبطبيعة الحال داخل مصر.

 

التخزين الخاطئ للبنزين السبب


وأشار إلى أن عملية تداول وتخزين البنزين يحدث بها في بعض الأحيان شيء من التلوث، موضحًا: "عند تفريغ البنزين في الخزانات الأرضية يكون معه بخار مياه، وبعد فترة يبدأ البخار يتكثف ويتحول لمياه".. ولأن المياه أثقل من البنزين، فالمياه بتنزل تحت والبنزين بيطلع فوق، وعند مستوى معين، مفروض الطلمبات الموجودة بالخزانات الأرضية تبدأ تسحب المياه على الصرف".

وأضاف أنه من الممكن أن يكون مستوى البنزين منخفضا والمياه لم تسحب، فعندما تدخل السيارة بحمولة جديدة من البنزين، وعند تفريغها في الخزانات يحدث نوع من التقليب، وعندما تقوم السيارات بتعبئة البنزين يكون هناك أبخرة مائية مع البنزين وتربك الموتور.

 

ظاهرة نادرة والوزارة تراقب المحطات بصفة دورية 


وأضاف مصدر بوزارة البترول أن ظاهرة اختلاط البنزين بالمياه نادرة الحدوث، مؤكدًا أن الوزارة تراقب محطات الوقود بشكل دوري  لمراقبة المحطات ومنع هذه الظاهرة. وتعاقب من يقوم بذلك بإجراءات رادعة قد تصل إلي غلق المحطة نهائيا.

وأكد أن هناك بعض المحطات تم ضبطها وهي  تقوم بغش البنزين بالماء بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.


مشاكل اختلاط البنزين بالماء

اختلاط الماء مع بنزين السيارة يؤدي إلى مشاكل كثيرة، منها توقف السيارة بشكل فجائي أو قد يحصل تقطيعا في حركة السيارة، ثم توقفها عن العمل بشكل تام، بسبب حدوث تلف في أجزاء مهمة في السيارة، نتيجة هذا الاختلاط.. وبالتالي سنتعرف إلى علامات هذا الاختلاط وكيف يمكن التخلص من هذه المشكلة.

علامات اختلاط البنزين بالماء

يتسبب خلط البنزين بالماء الي توقف السيارة عن السير تماما ويتكون الصدأ في خزان الوقود، مما يؤدي إلى انتشار ثقوب تظهر في أرضية الخزان، ليتسرب الوقود نحو خارج الخزان معرضا السيارة لخطر الاحترا ق وعدم انتظام دورة الاحتراق في المحرك، الأمر الذي يسبب تكسر بعض الأجزاء الداخلية.

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