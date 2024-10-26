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درجات الحرارة غدا الأحد 27- 10- 2024 في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة  غدا الأحد، ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 27 - 10 - 2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 26 - 10 - 2024

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد،و على السواحل الشمالية

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   18 والعظمى 29

العاصمة الإدارية: الصغرى 17 والعظمى 29

6 أكتوبر: الصغرى 17 والعظمى 29

بنها: الصغرى 18 والعظمى  28

الإسكندرية: الصغرى 20 والعظمى 27

العلمين الجديدة: الصغرى 20 والعظمى 27

مطروح: الصغرى 21 والعظمى 26

سيوة: الصغرى 15   والعظمى 26

كاترين الصغرى 04 والعظمى 23

بورسعيد الصغرى 23 العظمى 27

الزقازيق: الصغرى 18 والعظمى 29

الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى  30

السويس: الصغرى 19 والعظمى 30

شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 31

الغردقة الصغرى 20 والعظمى 32

الفيوم: الصغرى 15  والعظمى 29

بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 29

المنيا: الصغرى 14 والعظمى 29

أسيوط الصغرى 14 والعظمى 29

سوهاج الصغرى  15 والعظمى 30

الأقصر الصغرى 16  والعظمى 32

أسوان: الصغرى 18 والعظمى 33
 

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