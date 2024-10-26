الأحد 27 أكتوبر 2024
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التنمية المحلية: عدم الرد على طلب التصالح في مخالفات البناء يعني الموافقة عليه

التصالح فى مخالفات
التصالح فى مخالفات البناء، فيتو

بعد  قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.


أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أنه تم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة، ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني حيث تتولى المنظومة إلكترونيًا تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر.

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كيف منح قانون التصالح في مخالفات البناء الحق لمجلس الوزراء في مد فترة تلقي الطلبات؟

 

 

 

قانون التصالح على مخالفات البناء

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بإعداد نموذج شهادت البيانات الخاصة بطلبات التصالح لتوفير كافة البيانات المطلوبة عن العقار المخالف، والبت في طلبات التصالح خلال 30 يومًا وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.


وقالت عوض إنه  تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية

 

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