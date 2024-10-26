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رياضة

لايبزيج يتصدر الدوري الألماني مؤقتا بعد الفوز على فرايبورج 3-1 (صور)

لايبزيج ضد فرايبورج
لايبزيج ضد فرايبورج

فاز فريق لايبزيج على نظيره  فرايبورج بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن الجولة الثامنة من بطولة  الدوري الألماني

بهذه النتيجة يتصدر لايبزيج الدوري الألماني مؤقتا برصيد 20 نقطة ويأتي خلفه فريق بايرن ميونخ برصيد 17 نقطة مع خوض مباراة أقل.

وسجل ريتسو دوان هدف التقدم لصالح فرايبورج في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل أوبران هدف لايبزيج الأول بالدقيقة 47، فيما أضاف جيرترويدا الهدف الثاني في الدقيقة 58،   وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 78 عن طريق أوبيندا. 

تشكيل لايبزيج أمام فرايبورج

 

ماينز يتعادل مع بروسيا مونشنجلادباخ 

وتعادل فريق ماينز أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت في افتتاح مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني.

وأحرز هدف شتيفان لاينز هدف في مرماه ليتقدم ماينز بالهدف الأول في الدقيقة 55.

بينما تعادل بروسيا مونشنجلادباخ عن طريق تيم كيلينست في الدقيقة 57.

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