الأحد 27 أكتوبر 2024
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رياضة

نتائج مباريات اليوم بالجولة الرابعة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني "ب"

دوري القسم الثاني
دوري القسم الثاني

دوري القسم الثاني ب، أُقيمت اليوم السبت 9 مباريات ضمن الجولة الرابعة، في إطار مسابقة دوري القسم الثاني "ب" لمجموعة بحري “المجموعة الثالثة” ، والتي تضم المجموعتين الفرعيتين الخامسة والسادسة.

ومن المقرر أن تقام مباراتان غدا الأحد في نفس الجولة، حيث يتواجه صيد المحلة أمام فريق دكرنس ضمن المجموعة الخامسة، فيما يلتقي الزهور والجزيرة ضمن المجموعة السادسة. 

نتائج مباريات اليوم للمجموعة الخامسة لدوري القسم الثاني "ب"

 مالية كفر الزيات ضد نبروه 2-2 

كفر الشيخ ضد بيلا 2-1 

صيد المحلة ضد دكرنس  ( غدا الأحد )

ميجا سبورت ضد بني عبيد 1-0  

بايونيرز ضد القزازين 0-0    

مركز شباب تلا ضد دمياط 1-1 

نتائج مباريات اليوم للمجموعة السادسة لدوري القسم الثاني ب

طلائع الأسطول ضد دلفي 0-2 

الأولمبي ضد مركز شباب كوم حماده 2-1

الهلال ضد ألعاب دمنهور 0-0  

 المجد السكندري ضد الحمام 1-3   

الجزيرة ضد الزهور ( غدا الأحد ) 

أصحاب الجياد ( باي ) 


نتائج مباريات الجولة الأولي لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

كفر الشيخ ضد ميجا سبورت 1-0 

دكرنس ضد مالية كفر الزيات 1-1    

دمياط ضد مركز شباب القزازين 0-0 

نبروه ضد مركز شباب تلا 0-0

صيد المحلة ضد بني عبيد 2-0 

بايونيرز ضد بيلا 1-0 

المجموعة السادسة 

الحمام ضد الهلال بالضبعة 2-2

الأوليمبي ضد أصحاب الجياد 5-1 

دلفي ضد مركز شباب كوم حمادة 0-0

 الجزيرة بمطروح ضد طلائع الأسطول 1-2

المجد السكندري ضد الزهور بمطروح 1-0 

ألعاب دمنهور (باي) 

 

نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة 

كفر الشيخ ضد مالية كفر الزيات 0-1  

دكرنس ضد دمياط 1-1  

بيلا ضد مركز شباب القزازين 2-1 

ميجا سبورت ضد مركز شباب تلا 0-0

نبروه ضد بني عبيد 1-3 

بايونيرز ضد صيد المحلة 0-2  

 المجموعة السادسة 

الجزيرة ضد أصحاب الجياد 2-2 

الزهور ضد ألعاب دمنهور 1-0 

المجد السكندري ضد مركز شباب كوم حمادة 2-2

 دلفي ضد الهلال بالضبعة 2-2 

 الحمام ضد طلائع الأسطول 1-1

الأولمبي ( باي )

نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

 مالية كفر الزيات ضد مركز شبابا تلا  0-0 

كفر الشيخ ضد دمياط  2-0 

بيلا ضد دكرنس  1-0

بايونيرز ضد بني عبيد 0-0

صيد المحلة ضد القزازين 0-2  

ميجا سبورت ضد نبروه 1-1  

 

المجموعة السادسة 

 أصحاب الجياد ضد طلائع الأسطول 0-3   

الأولمبي ضد الزهور  5-0 

ألعاب دمنهور ضد مركز شباب كوم حمادة 1-1

الجزيرة بمطروح ( باي )

 دلفي ضد الحمام  0-0  

 المجد السكندري ضد الهلال بالضبعة 0-0  

نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب"

نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

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دوري القسم الثاني ب دوري القسم الثاني دكرنس صيد المحلة كفر الشيخ

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نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

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