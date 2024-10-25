السبت 26 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، الزمالك يفوز على القناة في دوري المحترفين

يد الزمالك
يد الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره القناة بنتيجة 41 - 30 في المباراة التي جمعتهما على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من المرحلة الأولى لدوري المحترفين.

يد الزمالك والقناة 

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 21 - 16، في الشوط الثاني، واصل الفريق سيطرته على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 41 - 30. 

الجهاز الفني ليد الزمالك 

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، وماركو ماركيس مدربًا لحارس المرمى، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا".

موعد عودة الزمالك للتدريبات استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

يد الزمالك الزمالك اخبار الزمالك دوري المحترفين لكرة اليد الزمالك والقناة

مواد متعلقة

موعد عودة الزمالك للتدريبات استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد خسارة السوبر المصري في الإمارات

اجتماع عاجل لشيكابالا مع لاعبي الزمالك بعد تسببه في خسارة السوبر

بمشاركة عبد المنعم، نيس يخسر من فرينكفاروزي في الدوري الأوروبي

شاهد، لحظة بكاء زياد كمال بعد استبداله في مباراة الزمالك والأهلي

الدوري الأوروبي، نيس يتأخر أمام فرينكفاروزي بهدف في الشوط الأول

شاهد، دخلة جماهير الزمالك في نهائي السوبر المصري

الأكثر قراءة

لاعب الزمالك يفتح النار على مجلس الإدارة: لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين

الجيش الإسرائيلي: إذا ارتكبت إيران خطأ جديدا من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد

الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران

لقطات تظهر الأوضاع في طهران بعد الضربات الإسرائيلية (فيديو)

في 20 نقطة، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

أسعار الأعلاف والحبوب، تراجع علف الصويا في الأسواق

أيام التوبة، الجيش الإسرائيلي يعلن الأهداف التي تم قصفها في إيران

هيئة البث الإسرائيلية تعلن انتهاء الهجوم على إيران بعد شن ثلاث موجات من الضربات

منوعات

المزيد

تعتذر عن إبادة وترتكب أخرى؟ فلسطيني يحرج بايدن أثناء حديثه عن الهنود الحمر (فيديو)

هجوم بسكين في ثاني أكبر مدينة روسية (فيديو)

فضيحة جنسية تهز مدرسة أمريكية بارزة في نيويورك

بريطانية تعلق بين قرون غزالين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

كام وصل سعر الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 25/10/2024؟

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين العاملين بالحصة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
الدفاع الجوي الإيراني: تصدينا لمحاولة إسرائيل استهداف عدة مواقع حول طهران وفي أنحاء البلاد