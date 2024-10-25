موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

و عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من الإمارات، بعد المشاركة في بطولة السوبر المحلي التي أقيمت خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري.

واستغرقت رحلة الطيران حوالي ثلاث ساعات ونصف تقريبًا للوصول إلى مطار القاهرة الدولي.

وتوج فريق الأهلي ببطولة السوبر المحلي بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس باستاد محمد بن زايد في إطار نهائي كأس السوبر المصري، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.