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اقتصاد

أسعار الأعلاف والحبوب، تراجع علف الصويا في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ تراجع سعر طن علف الصويا نحو 200 جنيه مقارنة بسعره السابق.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

 وجاءت أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12 ألف جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 12 ألف جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الذرة المستوردة في الأسواق

وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 11 ألف جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12600 جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 21800 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد نحو 21800 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، وبلغ سعر صويا 44% نحو 20800 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة والكسب عباد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة فبلغ نحو 9500 جنيهًا، سعر كسب عباد 36% نحو 16800 جنيه.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 11700 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 37 ألف جنيه للطن.

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ضبط مصنعين لتصنيع المخصبات الزراعية ومركزات الأعلاف المغشوشة في القليوبية

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أسعار الأعلاف والحبوب، طن الردة يتراجع 450 جنيهًا في الأسواق

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