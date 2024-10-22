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اقتصاد

أسعار الأعلاف والحبوب، طن الردة يتراجع 450 جنيهًا في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ تراجع سعر طن الردة نحو 450 جنيهًا مقارنة بسعره السابق.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

 وجاءت أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12 ألف جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 12 ألف جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الذرة المستوردة في الأسواق

وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 11 ألف جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12600 جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 22 ألف جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 22 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 21 ألف جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة والكسب عباد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة فبلغ نحو 9500 جنيهًا، بانخفاض 450 جنيهًا عن سعره السابق، سعر كسب عباد 36% نحو 16800 جنيه.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 11700 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 37 ألف جنيه للطن.

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