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حوادث

ضبط مصنعين لتصنيع المخصبات الزراعية ومركزات الأعلاف المغشوشة في القليوبية

ضبط مصنعين لتصنيع
ضبط مصنعين لتصنيع المخصبات الزراعية، فيتو

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين بالقليوبية لقيامهما بإدارة مصنعين "بدون ترخيص" لإنتاج وتصنيع المخصبات الزراعية ومركزات الأعلاف المغشوشة ومجهولة المصدر.
   

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام شخصان بإدارة مصنعين بدون ترخيص كائنين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية لإنتاج وتصنيع المخصبات الزراعية ومركزات الأعلاف المغشوشة والمصنعة باستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.


ضبط مصنعين لتصنيع المخصبات الزراعية ومركزات الأعلاف المغشوشة في القليوبية

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنعين وأمكن ضبط كلٍ من:
المدير المسئول بالمصنع الأول "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز.. وعُثر بداخل المصنع على (168 طن مواد خام يتم تكثيفها لإنتاج مركزات أعلاف مغشوشة وغير صالحة للإستخدام تم تعبئتها داخل داخل شكائر منسوب إنتاجها لشركات وهمية).
والمدير المسئول بالمصنع الثانى – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.. وعُثر بداخل المصنع على (105 طن مواد خام يتم تكثيفها لإنتاج مخصبات وأملاح زراعية مغشوشة وغير صالحة للاستخدام تم تعبئتها  داخل شكائر منسوب إنتاجها لشركات وهمية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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