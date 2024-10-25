السبت 26 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استطلاع جديد يكشف نسبة تأييد ترامب وهاريس في الانتخابات الأمريكية

ترامب وهاريس، فيتو
ترامب وهاريس، فيتو

أظهر استطلاع جديد تعادل المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، ومنافسته الديمقراطية كمالا هاريس في تأييد الناخبين.

 استطلاع رأي لنسبة تأييدترامب وهاريس  

وحسب استطلاع نيويورك تايمز وكلية سينا الذي شمل 2,516 ناخبا محتملا على مستوى البلاد بين 20 و23 أكتوبر، فإن كلا المرشحين متعادلان بنسبة 48% من أصوات الناخبين.

وكانت هاريس متقدمة على ترامب بنسبة 49% مقابل 46% في آخر مرة أجري فيها هذا الاستطلاع في أوائل أكتوبر.

 مدي تأييد ترامب  مقابل هاريس  

وأظهر الاستطلاع أن فقط 28% من المستجيبين يشعرون أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الصحيح مع وجود الرئيس جو بايدن وهاريس في البيت الأبيض، مقارنة بـ61% الذين يعتقدون أنها تسير في الاتجاه الخاطئ.

وكان عمر بايدن، البالغ 81 عاما، مصدر قلق بين الأمريكيين في وقت سابق من هذا العام أثناء تخطيطه لإعادة انتخابه، ولكن مع بقاء أسابيع قليلة حتى يوم الانتخابات، تظهر نتائج الاستطلاع أن 41% من الناخبين المحتملين يشعرون أن ترامب، البالغ 78 عاما، كبير جدا ليكون رئيسا فعالا، مقارنة بـ 58% لا يعتقدون ذلك.

ترامب يسخر من هاريس: الرئيس الصيني سيعاملها كطفلة إذا فازت بالانتخابات الأمريكية

وحش أمريكا، من هي عارضة الأزياء ستايسي وليامز أحدث ضحايا ترامب؟ (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الولايات المتحدة بايدن وهاريس ترامب دونالد ترامب

مواد متعلقة

ترامب يسخر من هاريس: الرئيس الصيني سيعاملها كطفلة إذا فازت بالانتخابات الأمريكية

وحش أمريكا، من هي عارضة الأزياء ستايسي وليامز أحدث ضحايا ترامب؟ (فيديو)

وصل لـ 25 مليون ناخب، إقبال كبير على التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، بدأت معركة تكسير العظام وترامب يلجأ إلى السباب

الأكثر قراءة

لاعب الزمالك يفتح النار على مجلس الإدارة: لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين

الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران

في 20 نقطة، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

لقطات تظهر الأوضاع في طهران بعد الضربات الإسرائيلية (فيديو)

أسعار الأعلاف والحبوب، تراجع علف الصويا في الأسواق

الجيش الإسرائيلي: إذا ارتكبت إيران خطأ جديدا من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد

هيئة البث الإسرائيلية تعلن انتهاء الهجوم على إيران بعد شن ثلاث موجات من الضربات

أكسيوس: الموجتان الثانية والثالثة من الهجوم الإسرائيلي ركزتا على قواعد الصواريخ والمسيرات ومواقع الإنتاج

منوعات

المزيد

تعتذر عن إبادة وترتكب أخرى؟ فلسطيني يحرج بايدن أثناء حديثه عن الهنود الحمر (فيديو)

هجوم بسكين في ثاني أكبر مدينة روسية (فيديو)

فضيحة جنسية تهز مدرسة أمريكية بارزة في نيويورك

بريطانية تعلق بين قرون غزالين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

كام وصل سعر الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 25/10/2024؟

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين العاملين بالحصة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
الدفاع الجوي الإيراني: تصدينا لمحاولة إسرائيل استهداف عدة مواقع حول طهران وفي أنحاء البلاد