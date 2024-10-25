السبت 26 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الإسعاف الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد الإصابات بالجليل إلى 9 بينهم 3 حالات حرجة

الإسعاف الإسرائيلي،
الإسعاف الإسرائيلي، فيتو

 أعلن الإسعاف الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات في مجد الكروم بالجليل إلى 9 بينهم 3 بحالة حرجة إثر سقوط صاروخ من  لبنان.

 

إصابة 9 أشخاص في الجليل الأعلى 

 وفي وقت سابق من اليوم الجمعة  أكدت وسائل إعلام إسرائيلية رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان باتجاه كرمئيل في مركز الجليل شمالي إسرائيل.

كما أكدت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي إصابة 4 أشخاص قرب مجد الكروم في الجليل الأعلى إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

 

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الجليل الأعلى لبنان إسرائيل غزة

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