الإسعاف الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد الإصابات بالجليل إلى 9 بينهم 3 حالات حرجة

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات في مجد الكروم بالجليل إلى 9 بينهم 3 بحالة حرجة إثر سقوط صاروخ من لبنان.

إصابة 9 أشخاص في الجليل الأعلى

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أكدت وسائل إعلام إسرائيلية رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان باتجاه كرمئيل في مركز الجليل شمالي إسرائيل.

كما أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 4 أشخاص قرب مجد الكروم في الجليل الأعلى إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

استشهاد فلسطينيين اثنين إثر قصف إسرائيلي على ميناء الصيادين غربي غزة

واستشهد فلسطينيين اثنين إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على ميناء الصيادين غربي مدينة غزة.

الخارجية الأردنية: هناك تطهير عرقي يجري في شمال غزة

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن للضغط على إسرائيل لوقف "التطهير العرقي"، وذلك خلال لقائهما في لندن اليوم الجمعة.