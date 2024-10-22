تقارير: واشنطن تصل لتفاهم مع تل أبيب بشأن الرد على إيران

نقل موقع المونيتور عن مصادر أمنية أمريكية وإسرائيلية تأكيدها التوصل لتفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الرد على إيران.

وأضافت المصادر أن واشنطن وعدت بمكافأة إسرائيل على عدم استهداف المنشآت النفطية والنووية في إيران.

تعطيل نظام جي بي إس في تل أبيب بعد تسلل مسيرة من لبنان

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مصدر بجهاز الأمن الداخلي (شاباك) تأكيده تعطيل نظام الملاحة "جي بي إس" في تل أبيب الكبرى لدواع أمنية متعلقة بالمسيّرة التي تسللت من لبنان قبل نحو ساعة ولم يعثر عليها الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

ومن جهتها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مسيرتين اخترقتا الأجواء من لبنان، وأسقطت إحداهما ولا يزال البحث جاريا عن الأخرى.

فيما يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مشاورات أمنية مُصغرة مساء الثلاثاء في مقر وزارة الدفاع وقيادة الأركان في مدينة تل أبيب، حسبما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية.

تأتي هذه المشاورات تزامنًا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في إطار جولته الشرق أوسطية، والتي تهدف إلى محاولة إيجاد صيغة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين هناك.

انهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين

وكان بلينكن قد قال عبر منشور على موقع "إكس" أنه قادم للمنطقة من أجل عقد مباحثات مكثفة حول أهمية انهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين لعائلاتهم وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ويلتقي بلينكن الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، كما سيلتقي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن 115 شخصا قتلوا، في مختلف عمليات القصف في مناطق القطاع كافة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء الحرب المستمرة في قطاع غزة لليوم الـ 382 على التوالي، أن عدد الجرحى بلغ 487 شخصا.

وقالت الوزارة في تصريحها اليومي إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة"، بحسب تعبيرها.

وأكدت أنه لا يزال هناك "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم"، معلنة في الوقت ذاته أن حصيلة قتلى وجرحى الحرب في القطاع منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، ارتفعت إلى 42 ألفا و718 قتيلا، ومئة ألف و282 جريحا.