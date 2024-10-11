الحرس الثوري الإيراني يعلن العثور على جثمان نائب فيلق القدس في لبنان
أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه بعد أيام من عمليات البحث، تم العثور على جثمان نائب قائد فيلق القدس اللواء عباس نيلفروشان، الذي كان قد استشهد إلى جانب الأمين العام لـ حزب الله، حسن نصرالله، إثر العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت.
العثور على جثمان عباس نيلفروشان في لبنان
وفي وقت سابق أكدت صحيفة "كيهان" الإيرانية المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي مقتل العميد عباس نيلفروشان، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في لبنان.
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