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خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يؤكد اغتيال هاشم صفي الدين المرشح لخلافة حسن نصر الله

هاشم صفي الدين، فيتو
هاشم صفي الدين، فيتو

أكد الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، اغتيال القيادي فى حزب الله اللبناني، هاشم صفي الدين، في غارة على الضاحية الجنوبية قبل 3 أسابيع.

حزب الله ينتشل جثمان هاشم صفى الدين 

وأفادت وسائل إعلام، بانتشال عناصر حزب الله، جثمان هاشم صفي الدين، خليفة الأمين العام الراحل، حسن نصر الله، بالمريجة ومعه 23 شخصا.

وفقد حزب الله الاتصال برئيس الهيئة التنفيذية للحزب، هشام صفي الدين، عقب الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت موقعا بـ الضاحية الجنوبية لبيروت.

استهداف هاشم صفى الدين فى غارة مطلع أكتوبر

ووقعت انفجارات ضخمة في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء 4 أكتوبر الجاري، جراء غارات إسرائيلية عنيفة على المنطقة.

وأشارت القناة 14 العبرية، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليتان وقتها، إلى أن الهجوم الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، كان هدفه اغتيال هاشم صفي الدين الخليفة المحتمل لحسن نصر الله.

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