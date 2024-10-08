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خارج الحدود

خليفة نصر الله، نتنياهو يزعم القضاء على هاشم صفي الدين

هاشم صفي الدين، فيتو
هاشم صفي الدين، فيتو

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قوات الاحتلال تمكنت من القضاء على هاشم صفي الدين، والذي يعد خليفة أمين عام حزب الله حسن نصر الله.

وصباح اليوم، قالت وكالة رويترز فى خبر عاجل قبل قليل إن وزارة الحرب الإسرائيلية قالت “ربما تم القضاء على هاشم صفي الدين  خليفة حسن نصر الله ”.

 

الاتصال مقطوع بالقيادي في حزب الله هاشم صفي الدين 

 جدير بالذكر أن  تقارير إعلامية أفادت السبت الماضى، بأن الاتصال مقطوع بالقيادي في حزب الله هاشم صفي الدين منذ الغارة الإسرائيلية على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الخميس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر أمنية لبنانية قولها إن الغارات الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ يوم الجمعة منعت عمال الإنقاذ من البحث في موقع غارة إسرائيلية يشتبه أنها قتلت صفي الدين، المرشح الأبرز لخلافة حسن نصرالله على رأس حزب الله.

وقال أحد المصادر إن صفي الدين الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخلف الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله تعذر الوصول إليه منذ الغارة يوم الجمعة.

وكان مسؤول عسكري إسرائيلي قال إن الجيش استهدف صفي الدين الذي كان في مخبأ عميق تحت الأرض بضاحية بيروت.

 

استهداف مقر استخبارات حزب الله

 وكانت الضربة الإسرائيلية التي استهدفت صفي الدين كانت أكبر بكثير من تلك التي قتلت نصر الله الأسبوع الماضي ولم يعرف بعد عدد الضحايا.

وأشارت القوات الإسرائيلية في بيان الخميس إلى أن الضربة ركزت على مقر استخبارات حزب الله.

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