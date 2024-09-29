العربية: مجلس شورى حزب الله يختار هاشم صفي الدين أمينا عاما

أفادت مصادر لشبكة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الأحد، بأن مجلس شورى حزب الله يختار هاشم صفي الدين أمينا عاما.

وبعد إعلان حزب الله اللبناني عن استشهاد زعيمه حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية، أمس الجمعة، في الضاحية الجنوبية للبنان، بدأت التكهنات عمن يخلف حسن نصر الله في زعامة حزب الله.

وظهرت بعض الترجيحات لأسماء مرشحة لخلافة نصر الله، من بينها هاشم صفي الدين، الذي تصدر اسمه تريند مصر والعالم العربي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من هو هاشم صفي الدين؟

وُلد هاشم صفي الدين عام 1964 في قرية دير قانون بجنوب لبنان. تلقى تعليمه الديني في النجف وقم، وهو ما يجعله متشابهًا في مساره التعليمي مع نصر الله، ويُعتبر صفي الدين من المؤسسين الأوائل لحزب الله في عام 1982، وعاد إلى لبنان في عام 1994 ليشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي للحزب خلفًا لنصر الله، بعد تعيين الأخير أمينًا عامًا للحزب عقب اغتيال عباس الموسوي.

يتمتع صفي الدين بنفوذ قوي داخل "حزب الله"، حيث كان عضوًا في مجلس الشورى ومجلس القرار الذي يحدد من يتولى منصب الأمين العام. كما أنه مقرب من القيادة الإيرانية، وتحديدًا من قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، والذي قتل في غارة أمريكية في عام 2020. ومن اللافت أن نجل صفي الدين تزوج من ابنة سليماني، مما يعزز ارتباطه الوثيق بالإيرانيين.