الإثنين 07 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إسرائيل تكشف حقيقة استشهاد هاشم صفي الدين عقب استهدافه في غارة جوية

هاشم صفي الدين
هاشم صفي الدين

قالت وكالة  رويترز إنه ردا على سؤال عما إذا كان بإمكان إسرائيل تأكيد وفاة صفي الدين  الخليفة المحتمل للأمين العام لحزب الله، وذلك في أعقاب تقارير عن استهدافه في غارة جوية إسرائيلية الأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد منسر، في مؤتمر صحفي: «ليس لدينا هذا التأكيد بعد، سنعلن ذلك على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي بمجرد تأكيده».

ونقلت رويترز عن مسؤول في حزب الله، أمس الأحد، أن إسرائيل تعرقل جهود البحث والإنقاذ في المنطقة التي يُعتقد بأن صفي الدين كان فيها عندما قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الخميس الماضي.

وكانت إسرائيل شنت غارات عنيفة، خلال الساعات الأولى من يوم الخميس، على منطقة الليكي بالضاحية الجنوبية بلبنان استخدمت فيها بوارج بحرية قابعة قبالة سواحل بيروت بالبحر المتوسط.

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