فريق بحث لكشف ملابسات سقوط طفل من علو بإحدى مدارس إمبابة

تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في واقعة إصابة طفل بإحدى مدارس إمبابة شمال الجيزة بكسور وكدمات، وذلك من خلال فريق بحث لجمع المعلومات والتحريات وتفريغ الكاميرات الموجودة داخل المدرسة للوقوف على أسباب سقوط الطفل.

كان مأمور قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث داخل مدرسة الإمام علي.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بكدمات بالرأس والجسم واضطراب بدرجة الوعي نتيجة سقوطه من علو أثناء اليوم الدراسي.

أسرع القائمون على المدرسة بنقله إلى مستشفى الوراق المركزي للعلاج، وتحرر المحضر اللازم.