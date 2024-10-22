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وأنت في بيتك، خطوات الحصول على رخصة قيادة بدون فحص

خطوات استخراج رخصة
خطوات استخراج رخصة قيادة اون لاين،فيتو

ترصد فبتو لقرائها، الخطوات المطلوبة  لتجديد رخصة القيادة بدون فحص أونلاين عبر الانترنت، تلك التي نريدها في السطور التالية..

 

شروط تجديد رخصة السيارة دون فحص.
 

 

- أن يكون ميعاد تجديد الرخصة قبل موعد الفحص الفني للسيارة.

 

- انتهاء مد رخصة السيارة.


 

المستندات المطلوب لتجديد رخصة السيارة دون فحص


 

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والأصل للاطلاع عليه.

 

- شهادة براءة الذمة والتي تعرف بـ«شهادة المخالفات».

 

- الرخصة السابقة

 

 

رسوم استخراج تجديد رخصة القيادة أونلاين 

 

-رسم الضريبة: يشمل رسوم التأمين وتنمية موارد الدولة، ويبلغ 615 جنيهًا.

-رسم الكشف الطبي وفصيلة الدم: يُقدر بمبلغ 285 جنيهًا.

-رسم استمارة البيانات: يصل إلى 115 جنيهًا.

-رسم ملف وحافظة لرخصة القيادة: يُحدد بمبلغ 65 جنيهًا.

-رسم نموذج 256 لطلب الحصول على الرخصة: يُقدر بـ45 جنيهًا.

-قيمة طابع شرطة: تبلغ 15 جنيهًا.

-رسم اختبار الإشارات: يُحدد بمبلغ 5 جنيهات.


خطوات تجديد رخصة القيادة أونلاين
عبر بوابة مصر.

-الدخول على موقع بوابة المرور من الرابط.

- إنشاء حساب على الموقع. يجب تعبئة البيانات الشخصية مثل الاسم، ورقم الهوية، ورقم الهاتف.

-بعد إنشاء الحساب، يجب تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

-اضغط على خيار "تجديد رخصة القيادة" من قائمة الخدمات المتاحة.

- إدخال البيانات الأساسية، مثل رقم الرخصة الحالية، وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

-دفع الرسوم.

-بعد معالجة الطلب، سيتم إرسال الرخصة الجديدة إلى عنوان المستخدم أو يمكن استلامها من وحدة المرور المختصة.

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فبتو لتجديد رخصة القيادة أونلاين تجديد رخصة السيارة

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