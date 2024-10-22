حقيبة كبيرة كشفته، تفاصيل القبض على المتهم بقتل زوجته وإلقاء جثتها بصحراء الفيوم
ألقت قوات مباحث الجيزة القبض على فني تركيب أسنان قتل زوجته وألقى بجثتها في صحراء الفيوم.
عقب أن كشفته كاميرات المراقبة يحمل حقيبة ويخرج بها من عقار شقتهم السكنية بداىرة قسم شرطة امبابة، وبمواجهته بما أسفرت به التحريات والكاميرات وشهود العيان الذين شاهدوه يحمل الحقيبة ويخرج بها بعد منتصف الليل قبل اكتشاف تغيب الزوجة.
أنكر فى البداية معرفته بمكانها، قائلًا إن زوجته تركت المنزل ولا يعرف لها عنوان.
وبمواجهته بتفريغ كاميرات المراقبة وشهادة الجيران، التي أظهرت كذب أقواله ورصدته آخر مرة يخرج فيها من العقار بحقيبة كبيرة ليتم تضييق الخناق عليه، اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن مكان الجثة بصحراء طريق الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
كان مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هانى شعراوي، مفاده تلقي مدير قطاع الغرب العميد عمرو حجازي، بلاغ بتغيب موظفة عمرها 40 عامًا عن منزل زوجها، ودلت تحريات المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم الهرم، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها ويعمل فنى تركيب أسنان وعمره 41 عامًا، وألقي القبض عليه
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.