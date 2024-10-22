القبض على سائق أتوبيس بتهمة دهس شاب في شبرا
ألقت قوات الأمن القبض على سائق أتوبيس رحلات تسبب في مصرع شاب أثناء عبوره المشاة بدائرة قسم شرطة شبرا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفاده وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى شبرا وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام أتوبيس بشخص مما تسبب في وفاته جرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
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