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خارج الحدود

الرئيس الصيني: البريكس عامل تشكيل لنظام التعددية القطبية المتساوية

بوتين والرئيس الصينى،
بوتين والرئيس الصينى، فيتو

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في القمة الـ 16 لتجمع بريكس المنعقدة في قازان.

البريكس عامل تشكيل لنظام التعددية القطبية المتساوية

وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ، قمة "بريكس" في قازان، بأنها عامل تشكيل لنظام التعددية القطبية المتساوية.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال لقائه مع نظيره الروسي بوتين، إن العلاقات بين بكين وموسكو ليست موجهة ضد دول ثالثة.

الرئيس الصيني يشيد بالعلاقات بين موسكو وبكين

ووجه الرئيس الصينى حديثه إلى بوتين قائلا: "لقد سلكنا الطريق الصحيح لبناء العلاقات بين القوى العظمى على مبادئ عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم التوجه ضد أطراف ثالثة، وفي العصر الجديد، نولي أنا وأنت دائما اهتماما متزايدا بالعلاقات الصينية الروسية وإبقائها تحت الرقابة الشخصية".

 

وأكد شي جين بينغ، أن البلدين "ملتزمان بروح حسن الجوار والصداقة الأبدية، والتفاعل والتعاون الاستراتيجي الشامل".

 

وتابع الرئيس الصينى: "في سياق التحولات التكتونية التي لم نشهدها منذ قرن من الزمان، يشهد الوضع الدولي اضطرابات خطيرة، ولكن هذا لا يمكن أن يزعزع قناعتي بثبات الخيار الاستراتيجي للبلدين لصالح الدعم المتبادل الثابت. وثبات الصداقة العميقة التي تعود إلى قرون بين بلدينا، وثبات الشعور بالواجب كقوى عظمى".

انطلاق قمة بريكس بمشاركة 40 دولة فى قازان

وانطلقت فى وقت سابق الثلاثاء بعاصمة جمهورية تتارستان قازان فعاليات وأنشطة قمة "بريكس" بنسختها الـ16، بمشاركة نحو 40 دولة، وموضوع القمة الرئيسي هو "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".

 

وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة "بريكس" في العام 2024، وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل.

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الرئيس الصيني شي جين بينغ بوتين البريكس قازان تتارستان بريكس

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