قمة تجمع البريكس 2024.. تحديات عالمية على طاولة أعضاء المجموعة.. والأزمات الاقتصادية والتنمية المستدامة أبرز الملفات

تنعقد قمة بريكس 2024، اليوم الثلاثاء، بمدينة قازان الروسية، بمشاركة 32 دولة من بينها 24 دولة ستكون ممثلة على مستوى القادة، حيث تعد تشهد القمة - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميا له مطلع العام الجاري، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنعقد القمة خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 22 حتى 24 أكتوبر 2024، بمشاركة 32 دولة فى القمة من بينها 24 دولة ستكون ممثلة على مستوى القادة، بمشاركة رؤساء مصر، وروسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، وعدد من قادة وزعماء الدول التى انضمت مؤخرًا للتجمع، بحسب سكاي نيوز عربية.

بريكس.. من فكرة إلى عملاق اقتصادي

بدأت فكرة تأسيس مجموعة بريكس في سبتمبر من العام 2006 وذلك في خضم أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية روسيا والبرازيل والهند والصين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لكن سرعان ما تبلورت الفكرة بشكل سريع وانضمت دول أخرى إلى التكتل الاقتصادي منها جنوب إفريقيا.

وفي يونيو 2009 عقد رؤساء هذه الدول اجتماعهم الأول في روسيا ورفعوا تعاون دول بريك إلى مستوى القمة قبل أن تنضم دولة خامسة إلى هذه التكتل وهي جنوب إفريقيا لتتغير بذلك تسمية التكتل إلى بريكس.

القوة الاقتصادية لمجموعة بريكس

تشكل دول مجموعة البريكس الخمسة مجتمعة نحو 40 % من مساحة العالم ونحو 42 % من عدد سكان العالم بنحو 3.2 مليار نسمة في حين يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى نحو 26 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتسيطر على نحو 18 % من التجارة العالمية.

يحتوي التكتل على مجموعة من عمالقة الاقتصاد العالمي مثل الصين التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة أكبر اقتصادات العالم إلى جانب الهند التي تحقق معدلات نمو كبيرة وفي طريقها لتكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز حجم الاقتصاد الهندي نحو 6 تريليونات دولار بحلول 2028، كما تعتبر روسيا واحدا من نقاط قوة هذا التكتل بسبب متانة اقتصادها واحتياطيات الضخمة من النفط والغاز.

إضافة إلى هذه الدول يبرز اقتصاد البرازيل أيضا كقوة اقتصادية مشكلة لمجموعة بريكس بناتج محلي يصل إلى 2.2 تريليون دولار وبفائض قياسي في الميزان التجاري يقارب الـــ 100 مليار دولار بنهاية العام الماضي، كما تحتوي المجموعة على اقتصاد جنوب إفريقيا المتنوع والذي أثبت قدرته على الصمود في وجه أزمات الاقتصاد العالمي بناتج محلي يصل إلى 381 مليار دولار.

تمثل الدول الخمسة بما تمتلكها من مقومات اقتصادية تكتلا لا يقل أهمية عن التكتلات الاقتصادية العالمية، لكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية كثر الحديث عن تكوين نظام عالمي جديد ومدى حاجة الدول إلى نظام اقتصادي أكثر توازنا كما ازداد الاهتمام العالمي بتحالف بريكس.

انضمام دول جديدة لمجموعة بريكس

في أغسطس من العام الماضي أعلنت مجموعة بريكس عن انضمام أربع دول جديدة وهي الإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا، وأضافت هذه الدول بمجرد انضمامها ما يقارب من تريليون ونصف دولار من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المجموعة.

وخلال منتدى أعمال البريكس قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مجموعة السبع استحوذت على 45.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 1992 في مقابل 16.7% لدول البريكس". مشيرا إلى أن حصة بريكس من الاقتصاد العالمي بلغت 37.4% في عام 2023، مقارنة بحصة مجموعة السبع البالغة 29.3%، مؤكدا أن الفجوة "تتسع وستتسع" لا محالة.

بنك وعملة جديدة

قررت دول بريكس خلال قمة فورتاليزا التي عقدت بالبرازيل عام 2014، إنشاء بنك تنمية سمي "بنك التنمية الجديد "إن دي بي" (NDB)، إضافة إلى تأسيس مؤسسة "صندوق الاحتياطي النقدي" "سي آر إيه" (CRA) والتي تهدف إلى توفير الحماية ضد ضغوط السيولة العالمية وهذا يشمل قضايا العملة حيث تتأثر العملات الوطنية للدول الأعضاء سلبًا بالضغوط المالية العالمية.

يضطلع بنك التنمية بدور أساسي وهو منح قروض بمليارات الدولارات لتمويل مشاريع البنيات الأساسية والصحة والتعليم، وما إلى ذلك، في البلدان الأعضاء بالمجموعة، وكذلك البلدان الناشئة الأخرى.

ويبدو أن فكرة إنشاء مؤسسات دولية موازية لمؤسسات بريتنس وودز مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم النمو والتنمية على المستوى الدولي، دون قيود أو اشتراطات سياسية واجتماعية، يشكل الخطوة الأولى في مخطط المجموعة لإنشاء نظام عالمي جديد.

استراتيجيا تسعى دول المجموعة لتخفيف هيمنة الدولار على التجارة البينية فيما بينها من خلال اعتماد عملة موحدة تجمع دول المجموعة أو من خلال اعتماد العملات الوطنية لهذه الدول.

متى سيتم إصدار عملة البريكس؟

لا يوجد تاريخ إطلاق محدد حتى الآن لإصدار عملة البريكس، لكن قادة دول المجموعة ناقشوا بالفعل الاحتمال خلال قمة البريكس الرابعة عشرة، التي عقدت في منتصف عام 2022، كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إن دول البريكس تخطط لإصدار "عملة احتياطية عالمية جديدة"، وهي مستعدة للعمل بشكل مفتوح مع جميع شركاء التجارة العادلة.

أصبحت اقتصادات دول بريكس مكملة لبعضها حيث تسيطر على احتياطيات ضخمة من الغاز والنفط والمعادن إضافة إلى التكنولوجيا والكفاءات البشرية والثروات الزراعية، وباتت المجموعة تمتلك بنكا للتنمية وصندوق احتياطات نقدية مغريًا للدول النامية التي تحتاج مساعدات وقروضا. لكن هذا العملاق الاقتصادي يواجه تحديات كبيرة من شأنها أن تعيق نموه.

تحديات تواجهها بريكس

ربما تمكنت مجموعة بريكس وخلال وقت وجيز من تحقيق مجموعة من الأهداف إلا أن الطريق لا يخلو من التحديات، فرغم عوامل القوة المتوفرة لا تعد مجموعة بريكس حتى الآن تكتلا عالميا فاعلا في الأزمات الدولية.

كما أن دول المجموعة لا تتبنى مواقف موحدة من قضية التخلي عن الدول أو المواجهة مع الغرب والولايات المتحدة كما هو الحال بالنسبة لإيران وروسيا وبدرجة أقل الصين.

كما تبرز المنافسة الاقتصادية بين الصين والهند كتحد مهم للمجموعة حيث تسعى نيودلهي للاستفادة من الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وتقدم نفسها على أن بديل الغرب الجديد عن الصين.

إضافة إلى ذلك يبرز الفارق الكبير في القوة الاقتصادية لدول المجموعة كمصدر قلق من تأثيره على حجم التأثير الداخلي حيث تبرز إثيوبيا أفقر دول المجموعة في مواجهة الصين كثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تحديات عالمية غير مسبوقة

وتأتى هذه القمة في وقت يشهد العالم فيه تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة تتطلب تكاتف جميع الجهود لإيجاد حلول فاعلة لها بالإضافة إلى تكثيف العمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة وهي مسئولية مشتركة في المقام الأول يضطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال بدور رئيسى باعتبارهم شركاء لا غنى عنهم في ذلك الصدد.

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