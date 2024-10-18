بوتين: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات سلام مع أوكرانيا على أساس اتفاقيات إسطنبول

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال لقائه مع وسائل الإعلام الرائدة في الدول الأعضاء في "بريكس": إن موسكو مستعدة لإجراء مفاوضات للسلام في أوكرانيا على أساس اتفاقيات إسطنبول.

روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا على أساس اتفاقيات إسطنبول

وأضاف الرئيس الروسي: "نحن في تركيا، في إسطنبول، تفاوضنا (مع أوكرانيا) لفترة طويلة، وكانت نتيجة هذه المفاوضات وثيقة وقعها رئيس الوفد الأوكراني بالأحرف الأولى، وهي متاحة، وهذه الوثيقة هي مسودة اتفاق، وأكرر مرة أخرى، تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من قبل رئيس الوفد المفاوض.

وتابع: لو كانت أوكرانيا وضعت توقيعها حينها، لكان كل شيء على ما يرام هناك، وكان يمكن العمل على بعض التفاصيل وتعديلها، أما إلقاء هذه الوثيقة في سلة المهملات الآن فيبدو لي أن هذا فعلا غير صحيح، لأنه يمكنك بهذه الطريقة رمي أي وثيقة في سلة المهملات".

وتابع بوتين: "لذلك، نحن على استعداد لإجراء مفاوضات حول نهاية سلمية للنزاع، ولكن فقط على أساس الوثيقة التي تم إعدادها خلال المفاوضات التفصيلية على مدى عدة أشهر والتي وقع عليها الجانب الأوكراني بالأحرف الأولى. وعلى هذا الأساس نحن مستعدون لمواصلة العمل".