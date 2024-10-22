الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية: تلقينا 11567 طلبا للتصالح في مخالفات البناء

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،فيتو

استعرض اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الموقف الحالي للتقنين والتصالح والتغيرات المكانية بالمحافظة خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.  

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ولفت محافظ الإسماعيلية إلى أن عدد الطلبات المقدمة فيما يخص التقنين بلغ 15110 طلبات، بنسبة إنجاز تبلغ 64.60%، فيما بلغ عدد طلبات التصالح 11567 طلبا، فيما بلغت نسبة إنجاز المتغيرات المكانية 70%. 

 

المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة
 

نوه اللواء أكرم جلال إلى أنه تم وجار تنفيذ عدد كبير من المشروعات بالمحافظة بمختلف القطاعات، خلال العامين الماليين 2023-2024، و2024- 2025، حيث بلغ عدد المشروعات في العام المالي السابق 129، بينما هناك 115 مشروعا في العام الحالي، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من عدد من المشروعات، وجار الانتهاء من تنفيذ المشروعات الأخرى بمعدلات جيدة. 



عدد مشروعات حياة كريمة       

كما أشار محافظ الإسماعيلية إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتا إلى أن إجمالي عدد المشروعات يصل إلى 139 مشروعا، تم تنفيذ 131 مشروعا منها، وجارِ الانتهاء من الـ 8 مشروعات المتبقية. 

 

المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تتم على أرض الإسماعيلية  

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" تأتي في صدارة هذه المبادرات، والتي يستفيد منها 491674 مستفيدا، بإجمالي عدد ندوات تم عقدها تصل إلى 8930 ندوة، و309537 نشاطا يتم تنفيذه، وتشمل الأنشطة قوافل طبية، وطرق أبواب، بالإضافة لحملات التوعية ومحاضرات تدريبية، وورش ومسابقات، وخدمات صحية وغيرها من الأنشطة العديدة الأخرى. 

كما تطرق اللواء أكرم جلال لانطلاق مبادرة "جسور" لدعم التعليم الفني بمحافظة الإسماعيلية، بحضور محمد جبران، وزير العمل، والدكتور حسام بدراوي، رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة (التعليم أولا)، مطلع الأسبوع الحالي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية، مشيرا إلى أن الإسماعيلية شهدت بداية تطبيق المبادرة مما يعود بالنفع على المحافظة، من خلال إعداد فني متعلم بشكل جيد ومتدرب، وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية.

وأضاف المحافظ، أن هذه المبادرة، التي تتبنى هذا النمط من التعليم، ستساعد محافظة الإسماعيلية على التطور الصناعي خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال إعداد العمالة المصرية الماهرة؛ لسد احتياجات سوق العمل سواء بالمناطق الصناعية الثلاث بالمحافظة، بجانب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، علاوة على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقنطرة غرب، بالإضافة إلى إمكانية استثمار الطاقات البشرية والإنتاجية المعطلة؛ لتصبح عمالة مهنية متدربة، لافتا إلى أن هناك عددا آخر من المبادرات، التي من بينها " الإسماعيلية تستاهل"، ومبادرة التدريب من أجل التشغيل.

وخلال الاجتماع أيضا، أشار محافظ الإسماعيلية إلى أن هناك متابعة مستمرة لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة؛ لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة؛ للحفاظ على حق المواطنين في الحصول على الدعم المقرر. 

 

منظومة النظافة العامة 

كما تناول المحافظ الموقف التنفيذي والجهود المبذولة بمنظومة النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، والتصدي لمخالفات البناء، مؤكدا أن هناك متابعة مكثفة لأعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات، والقضاء على التراكمات وبؤر تجميع المخلفات أولا بأول، وتجميلها للحفاظ عليها من تراكم القمامة والمخلفات بها مرة أخرى، لافتا في الوقت نفسه للأعمال التي يتم تنفيذها لإعادة فتح وتطوير شارع مصر بحي أول مدينة الإسماعيلية، عقب الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك، ورفع وإزالة الإشغالات والتعديات من الشارع وإعادة فتحه مرة أخرى بعد سنوات طويلة ماضية من غلقه بسبب التعديات على حرم الطريق، فضلا عن إزالة الإشغالات بنادي المنتزه. 

 

وتحدث المحافظ عن الأنشطة الثقافية التي تتم على أرض المحافظة، وتشمل مهرجان الإسماعيلية الدوليّ للفنون الشعبية، وكذا مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، إضافة إلى مهرجان المانجو، فضلا عن مهرجان الربيع.

 

وتناول المحافظ أوجه الأنشطة الاستثمارية التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وتتضمن 4 مناطق صناعية، وتشمل الأنشطة الرئيسية بها الملابس الجاهزة، والأنظمة الكهربائية، ومواد البناء والأحجار والبويات، إضافة إلى الجلود والمواسير البلاستيك، وذلك من خلال 55 مشروعا برأسمال أجنبي.

 

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