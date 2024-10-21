الإثنين 21 أكتوبر 2024
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مدير أوقاف الإسماعيلية يشيد بدور الواعظات في العمل الدعوي (صور)

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

أشاد الشيخ عبدالخالق عطيفي، مدير مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية بالواعظات ودورهن في العمل الدعوي بالإسماعيلية، خاصة في القضايا التي تهم المرأة والشباب والأطفال والأسرة.  

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تقديم كافة سبل الدعم للواعظات 

وأكد أن المديرية على استعداد تام لتقديم كل سبل الدعم لهن في سبيل أداء الرسالة المكلفين بها، والتعاون مع كافة الجهات لنشر الدين الوسطي الحنيف، وبعث روح التفاؤل والأمل في المجتمع.  

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

مشاركة فاعلة في القوافل 
 

كما أكد على المشاركة الفعالة في الأنشطة الدعوية كالقوافل والندوات وغيرها وخاصة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 
 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

وكان قد اجتمع عبدالخالق محمد عطيفي مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، مع الواعظات في أول لقاء، وذلك في حضور كل من الواعظات أميمة غريب الداوودي الحجاوي،  هدى أمين عبدالرحمن، وهبة سامي محمد الدسوقي، وتقوى مجدي محمد علي. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

الترحيب بمدير المديرية 

وبدأ اللقاء بترحيب الواعظات بفضيلة الشيخ عبدالخالق عطيفي بالإسماعيلية وتهنئة فضيلته على ثقة معالي الوزير في توليه منصب مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية.

وفي الختام أكد على الالتزام  بالمحاور الاستراتيجية الأربع والعمل من خلالها وتفعيلها على أرض الواقع. 

 

 

 

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