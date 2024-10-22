جامعة القناة تطلق حملة للتبرع بالدم في كلية التربية الرياضية (صور)

أُطلقت كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس حملة واسعة للتبرع بالدم، وذلك بمشاركة عدد كبير من الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

المشرفون على الحملة

أشرفت على الحملة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما قامت بتنظيم الحملة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

الهدف من المبادرة

وأوضحت أبو المعاطي أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرة للجامعة في دعم المجتمع، وتعزيز التوعية بأهمية التبرع بالدم.

وأشارت إلى أن التبرع لا يسهم فقط في إنقاذ حياة الآخرين، بل له فوائد صحية على المتبرع نفسه، إذ يساعد في تجديد خلايا الدم وتحسين الدورة الدموية.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

أهمية تعزيز الوعي الصحي

ومن جانبه الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية، على أهمية هذه الحملة في تعزيز الوعي الصحي بين الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة التي تخدم المجتمع.

و أدار الحملة حسن مهران من المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم، حيث تم إجراء فحص طبي شامل على الطلاب قبل عملية التبرع، شمل قياس نسبة الهيموجلوبين وضغط الدم. كما تم إجراء تحاليل شاملة على فيروس C وB، والإيدز، والزهري، مع تسليم نتائج هذه التحاليل لإدارة الجامعة وكلية التربية الرياضية خلال أسبوعين من الحملة.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

تناولت الحملة عدة جوانب صحية وتوعوية، أبرزها فوائد التبرع بالدم، والآثار الإيجابية التي تعود على المتبرع من تحسين الصحة العامة وتنشيط الدورة الدموية. كما تم التأكيد على الفوائد الكبيرة التي يحققها التبرع بالدم على مستوى الدولة، من حيث توفير كميات كافية من الدم لإنقاذ الحالات الطارئة وتلبية احتياجات المستشفيات.

تعزيز المسئولية المجتمعية

وفي كلمته، أكد الدكتور ناصر مندور على أهمية مثل هذه الحملات في تعزيز روح المسؤولية المجتمعية لدى الطلاب، ودورها الفاعل في إنقاذ الأرواح وتلبية احتياجات المستشفيات من الدم.

كما أشار إلى أن التبرع بالدم يعد من أسمى أشكال العطاء الإنساني، مؤكدًا حرص الجامعة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز قيم العطاء والتكافل.

