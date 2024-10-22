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محافظ الإسماعيلية يهنئ محافظ ومواطني السويس الباسلة بالعيد القومي 

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

قدم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، التهنئة للواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، ومواطني محافظة السويس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين للعيد القومي لمحافظة السويس.  

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برقية تهنئة لمحافظ السويس 

وأرسل "أكرم" برقية تهنئة جاء نصها: “يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن شعب محافظة الإسماعيلية بخالص التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظتكم الموقرة”. 

مضيفًا: "متمنيًا لكم ولشعب السويس العريق مزيدًا من التقدم والازدهار، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا إلى ما فيه خير ورفعة لمصرنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية". 

 

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