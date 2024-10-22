الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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جهاز التجميل يواصل أعماله في رفع كفاءة ميادين الإسماعيلية (صور)

جانب من أعمال النظافة
جانب من أعمال النظافة والتجميل، فيتو

 يواصل جهاز التطوير والتجميل، في محافظة الإسماعيلية، متابعة النباتات والأشجار التي تم زراعتها مسبقًا من قبِل الجهاز بالقرية الأولمبية. 

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أهم النباتات التي تم زراعتها

 واشتملت النباتات على (صبار الشمعدان، نبات الألنتيرا، نبات الدورانتا، نبات البازروميا)، وتهذيب وتقليم الأشجار ونخيل البلتشارد ورفع كفاءة الأسوار النباتية من نبات الأكاليفيا، صبار فوربيا، نبات الهيبسكس، ريحان ومسك الليل؛ حفاظًا على شكلها الجمالي.  

جانب من أعمال النظافة والتجميل،فيتو
جانب من أعمال النظافة والتجميل،فيتو

زراعة شتلات مستديمة 

 وعلى جانب آخر، تم زراعة شتلات مستديمة ومعمرة وعمل أحواض من الزهور على مساحات كبيرة من القرية، وتهذيب جميع الأسوار النباتية من نباتات البازروميا.  

 

جانب من أعمال النظافة والتجميل،فيتو
جانب من أعمال النظافة والتجميل،فيتو
جانب من أعمال النظافة والتجميل،فيتو
جانب من أعمال النظافة والتجميل،فيتو

تجهيز مساحات كبيرة 

 كما تم تجهيز مساحات كبيرة من التحديات على جانبي المسطحات لزراعتها بالأزهار الملونة.  

جانب من أعمال النظافة والتجميل،فيتو
جانب من أعمال النظافة والتجميل،فيتو
جانب من أعمال النظافة والتجميل،فيتو
جانب من أعمال النظافة والتجميل،فيتو
جانب من أعمال النظافة والتجميل،فيتو
جانب من أعمال النظافة والتجميل،فيتو

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالشكل الجمالي والحضاري الذي يميز محافظة الإسماعيلية.

 

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