إصلاح فواصل كوبري المستقبل بطريق الإسماعيلية الصحراوي (صور)

قامت الشركة الوطنية للطرق بإصلاح فواصل كوبري المستقبل، بطريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، وذلك بالتنسيق بين اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية لإقليم القناة.

الهدف من إصلاح الفواصل

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من حوادث الطرق، للحفاظ على أرواح المواطنين وأملاكهم.

جانب من أعمال الاصلاح،فيتو

جانب من أعمال الاصلاح،فيتو

تواصل مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي أعمال رصف الطرق بمنطقة الإسكان الاجتماعي في مدينة المستقبل، والتي تأتي بعد اكتمال أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي والمرافق بالمنطقة.





جانب من أعمال الاصلاح،فيتو

جانب من أعمال الاصلاح،فيتو

جانب من أعمال الاصلاح،فيتو

إعادة الشيء لأصله

كما قامت المديرية بتنفيذ إعادة الشيء لأصله لأعمال الغاز بطريق أم كلثوم، وطريق البلاجات وطريق كارفور، كذلك أعمال الكهرباء والصرف الصحي بنطاق حي ثان خلف سنترال الثلاثيني وشارع نقطة الشرطة بالشهداء وشارع البحري.

استكمال مشروعات الطرق

ويأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالالتزام بالخطط الزمنية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، واستكمالًا لمشروع رفع كفاءة المرافق وإعادة رصف الشوارع بمدينة المستقبل.



ومن جهة أخرى تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية الموقف الحالي لأعمال رفع كفاءة المرافق بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة المستقبل بالإسماعيلية، والتي تقوم بها وتنفذها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

متابعة أعمال رفع كفاءة الإسكان الاجتماعي

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المرافق بمنطقة الإسكان الاجتماعي (إسكان مبارك) بمدينة المستقبل بالإسماعيلية والمتمثلة في إصلاح منظومة الصرف الصحي لجميع العمارات (٤٨٠) عمارة، بداية من نوازل الغرف وغرف التفتيش لجميع العمارات وربطها على خطوط الصرف الرئيسية وإنشاء منظومة صرف مياه أمطار.

رصف جميع الشوارع بالمنطقة

كما كلف محافظ الإسماعيلية مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية برصف جميع الشوارع بالمنطقة وكذلك الاهتمام بإنشاء مسطحات خضراء وشجرية في المساحات المخصصة.

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