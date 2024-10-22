الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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ضبط 2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

ضبط دواجن غير صالحة
ضبط دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي بالقليوبية، فيتو

تمكنت مديرية الصحة بالقليوبية من ضبط ٢ طن صدور دواجن مجهولة المصدر بأحد الثلاجات  الغذائية بالخانكة وتبين عدم استيفاء المصنع للاشتراطات الصحية، كما تبين عدم حمل العاملين به للشهادات الصحية الخاصة بمتداولي الأغذية، وتلاحظ أيضا أن العبوات غير مدون عليها عنوان الذبح والتجهيز.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وعرضهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، سحب عينات من الصنف وإرسالها للمعامل المركزية.

 

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ضبط دواجن غير صالحة للاستهلاك بالقليوبية
تأتي الحملة بناء على تعليمات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تحت إشراف الدكتورة  فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، الدكتور حاتم الشامي مدير الإدارة الصحية بالخانكة.

جاء ذلك بالتنسيق بين دكتور محمد علي مدير إدارة الأغذية بالمديرية، محمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية.

 

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