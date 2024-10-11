الجمعة 11 أكتوبر 2024
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وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى الناس بشبرا الخيمة، ويشيد بالأداء المتميز

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فيتو

تفقد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مستشفى الناس الخيري في شبرا الخيمة، وكان باستقباله الدكتور  محمد دنيا المدير الطبي للمستشفي، حاتم الملا المدير التنفيذي وفريق العمل المعاون لهما.

جاء ذلك بناء على تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بالمتابعة الدائمة. 

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وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد مستشفى الناس 

 وتفقد وكيل الوزارة غرف الاقامة فى هذا الصرح الطبي الهائل، الذي يضم مايقارب الـ ٨٥ سرير، بالإضافة الي وحدة قسطرة القلب، والتي تعمل بمعدل ١٤ حالة يوميا، واطمأن أيضا علي أحوال المرضى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة بالمستشفي.

وتفقد الدكتور أسامة الشلقاني غرف جراحات القلب والصدر، حيث يتم عمل ما لا يقل عن ٦ عمليات قلب مفتوح يومي، كما تفقد مغسلة المطبخ وحجرة النفايات وغرفة التحكم، وجميعها مجهزة على أعلى  مستوى. 

وتفقد وكيل الوزارة بالمرور قسم التعقيم واطمأن علي اتباع خط سير التعقيم السليم  ، يضم الدور الأول قسم الاستقبال والطوارئ  والعيادات،  ما بين عيادات القلب وعيادات الجهاز الهضمي ويبلغ عددها  ٢٤ عيادة للكبار والاطفال، ومعمل التحاليل وبنك الدم وقسم للأشعة العادية والمقطعية والرنين.


ويذكر أن جهاز الأشعة المقطعية هو أحدث الأجهزة التي وصلت إلى جمهورية مصر العربية متعدد المقاطع ويتميز بسرعته الفائقة في تصوير أشعة القلب وبجرعة محدودة جدًا لتقليل مخاطر التعرض الإشعاعي حماية للأطفال الصغار وصحتهم، بالإضافة إلى قدرته الفائقة على تقديم صور شديدة الوضوح للقلب والأوعية الدموية، جهاز الرنين المغناطيسي فهو الفريد من نوعه في الشرق الأوسط، كما تضم المستشفى ٢٧ سرير عناية مركزة، مجهز علي أفضل مستوى. 

وتضم المستشفى أمهر الأطباء والتمريض، كما تقدم خدماتها لجميع المرضى بالمجان تماما وفقًا لأفضل وأحدث المعايير والتقنيات العالمية


وجار أيضا التوسع في قسم الحضانات،  حيث تضم المستشفى ٧ حضانات للأطفال المبتسرين، والتوسع أيضا في قسم جراحات القلب، إلي جانب افتتاح قسم الحروق في القريب العاجل، أشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذولة داخل هذا الصرح الطبي الهائل

 

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