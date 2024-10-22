قضت محكمة جنايات بنها السجن المشدد 13 عاما والغرامة لـ4 متهمين في حيازة المخدرات والسلاح بالحبس المشدد 13 عاما وغرامة على 4 متهمين بتهم حيازة المخدرات والأسلحة النارية بدائرة مركز شبين القناطر.

جنايات بنها تحاكم متهمين بحيازة المخدرات والسلاح

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفى، وعلاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش

وأوضح أمر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات للمتهمين محمد س ذ سائق وعمران د سائق وحمد د وسليمان د كونوا عصابة غرضها الإتجار في الجواهر المخدرة.حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وجوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأوضح أمر إحالة المتهمين للجنايات أن المتهم الأول وباقي المتهمين أحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششحن بندقية خرطوش وذخائر عدد ثلاث طلقات مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان.



فيما أحرز المتهم الثاني وحاز باقي المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش وذخائر عدد اثنين طلقات مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه

وكشفت التحقيقات انه نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين انتقلت قوة أمنية إلى حيث تواجدهم وعثر بحوزة الأول سلاح ناري بندقية خرطوش وتمكنت القوة من ضبط المتهمين الأول والثاني فيما لاذ الثالث والرابع بالفرار وعثر مع الأول "بندقية خرطوش" وطلقات ولفافات تحوي جوهر الهيروين وقطع لجوهر الحشيش ومبلغ مالي وهاتفين وعثر مع الثاني على لفافات تحوي جوهر الهيروين وسلاح ناري فرد خرطوش" ومبلغ مالي وهاتف محمول وطلقتين وأقر المتهمان الأول والثاني بتأليف تشكيل عصابي بزعامة الأول وبالاشتراك مع المتهمين الثالث والرابع تخصص في الاتجار في المواد المالية حصيلته والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والأسلحة النارية والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارتهما.