الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع سيدة وإصابة شقيقها في حادث تصادم بالقليوبية

حادث تصادم بالقليوبية
حادث تصادم بالقليوبية

لقت سيدة مصرعها وأصيب شقيقها فى حادث تصادم سيارتين أمام مزلقان بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية بطريق مصر الإسكندرية الزراعى اتجاه مدينة بنها وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قليوب التخصصى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

المشدد 15 سنة لسائق بتهمة قتل زوجته إثر مشادة كلامية بينهما في القليوبية

المشدد 7 سنوات لـ3 أشخاص بتهمة قتل جارهم في القليوبية

مصرع سيدة وإصابة شقيقها في حادث تصادم بالقليوبية 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع سيدة وإصابة شقيقها فى حادث تصادم سيارتين أمام مزلقان بمدينة قليوب وتم نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية مصرع ماجدة. ن. ع 67 سنة وإصابة شقيقها جلال. ن. ع  60 سنة مقيمين بقرية طنان بمدينة قليوب وتم نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتم رفع آثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بنها بمديرية أمن القليوبية طريق مصر الإسكندرية الزراعى طريق مصر الاسكندرية مستشفى قليوب التخصصى مستشفي قليوب

مواد متعلقة

المشدد 15 سنة لسائق بتهمة قتل زوجته إثر مشادة كلامية بينهما في القليوبية

إحالة أوراق فران لمفتي الجمهورية متهم بقتل شخص في القليوبية

تعليم القليوبية: نجاح تجربة تقليل الكثافة داخل الفصول

محافظ القليوبية يتفقد مواقف سيارات الأجرة والتموين تتابع 140 محطة وقود

الأكثر قراءة

السوبر المصري، صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

مساء الجمعة، قطع المياه لمدة ٨ ساعات عن بعض مناطق الجيزة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة السوبر بعد أزمة لاعبي الزمالك

السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه للمتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا

بيان عاجل للحكومة بشأن إمداد المدارس بتطعيمات فاسدة ومنتهية الصلاحية لتطعيم الطلاب

طالب مسئولي الزمالك بالاعتذار، ميدو يكشف تطورات أزمة ثلاثي الأبيض بالإمارات

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

بـ8 ملايين يورو، النواب يوافق على منحة لمساندة الأجيال القادمة من الاتحاد الأوروبي

منوعات

المزيد

السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه، طلاق امرأة ماليزية يثير الجدل

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

المزيد

خدمات

المزيد

الساسو يتراجع 3 جنيهات، تعرف على أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالبورصات العالمية

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في الأسواق

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

رسائل مهمة لوزير التعليم أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بسداد الديون والتخلص من الهموم

الهدهد لأئمة الصومال: الأخذ بظواهر النصوص دون فهمها أهم أسباب التطرف الفكري

ما حكم الشرع في معاملة الكاش باك؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية