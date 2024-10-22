مصرع سيدة وإصابة شقيقها في حادث تصادم بالقليوبية
لقت سيدة مصرعها وأصيب شقيقها فى حادث تصادم سيارتين أمام مزلقان بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية بطريق مصر الإسكندرية الزراعى اتجاه مدينة بنها وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قليوب التخصصى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
مصرع سيدة وإصابة شقيقها في حادث تصادم بالقليوبية
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع سيدة وإصابة شقيقها فى حادث تصادم سيارتين أمام مزلقان بمدينة قليوب وتم نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية مصرع ماجدة. ن. ع 67 سنة وإصابة شقيقها جلال. ن. ع 60 سنة مقيمين بقرية طنان بمدينة قليوب وتم نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتم رفع آثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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