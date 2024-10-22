العثور على أفران وقبور في العراق عمرها 4 آلاف عام

أعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث في العراق، عن اكتشاف مدينة صناعية تحوي "أفرانا" يعود تاريخها إلى ما قبل 4000 عام.

وقالت الهيئة إنها حققت "اكتشافات أثرية مهمة في تل "عرب كومبت" بمحافظة كركوك، إذ أظهرت التنقيبات أن الموقع يعود إلى أكثر من أربعة آلاف عام، وهو ما يعزز فهم تاريخ المنطقة الممتد بين عصر فجر السلالات والعصر البابلي القديم (الألفية الثالثة والثانية قبل الميلاد)".

عصر فجر السلالات والعصر البابلي القديم

وأضافت، في بيان لها، أن "البعثة الأولى التابعة لها "كشفت عن بقايا وحدات بنائية وورش وأفران لصناعة الفخار، إضافة إلى العثور على نحو 100 قطعة أثرية متنوعة".

وبينت أن "البعثة الثانية للتنقيب عثرت على قبور تضمنت هدايا دفينة مختلفة، ما أسفر عن اكتشاف ما يقارب 150 قطعة أثرية حتى الآن".

العثور على 478 قطعة أثرية في محافظة بابل

وكانت هيئة الآثار العراقية قد أعلنت، قبل أيام قليلة، عن العثور على 478 قطعة أثرية في محافظة بابل تضمنت جرارًا فخارية ونصوص مسمارية وأختام أسطوانية.

وأوضحت أن "الموقع الذي يُنقَّب فيه قُسم إلى طبقتين: الأولى تعود الى الفترة الساسانية التي أُزيلت نتيجة التجريف والعوامل الطبيعية، والطبقة الثانية تعود للعصر البابلي القديم وكُشِف فيها عن وحدتين سكنيتين تضم غرفًا مختلفة الأبعاد".

ويتمتع العراق بعشرات المواقع الأثرية التي تمتد إلى 7000 عام، إذ اكتشف بعض منها فيما يجري التنقيب عبر بعثات أجنبية ومحلية لاكتشاف مزيد منها.