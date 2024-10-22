الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رياضة

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة إقالة أحمد سالم بعد "بوست" الانسحاب

أحمد سالم
أحمد سالم

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، حقيقة إقالة أحمد سالم، المتحدث الرسمي للنادي، من منصبه بعد المنشور الذي كتبه على صفحته الرسمية عن دراسة القلعة البيضاء الانسحاب من السوبر المصري.

ونشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل، أن مجلس الزمالك استقر على توجيه الشكر لـ أحمد سالم بسبب منشور الانسحاب من السوبر لأنه لم يرجع للإدارة قبل نشره.

حقيقة إقالة أحمد سالم 

وقال المصدر إن أحمد سالم لا ينشر أي منشور عبر صفحاته الرسمية يخص الزمالك إلا بأمر من مجلس الإدارة التي تطلع عليه أيضا قبل نشره.

وأضاف المصدر أن ما نشره أحمد سالم عن دراسة الزمالك الانسحاب من السوبر كان بالتنسيق مع الإدارة ولا حقيقة لإقالته تماما.

وأتم المصدر حديثه: سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من ينشر أخبارا كاذبة تخص إقالة أحمد سالم من منصبه خاصة أن المنشور كان بأمر من مجلس الزمالك.

وكان أحمد سالم قد كتب يوم أمس عبر صفحته الرسمية:

"اجتماع عاجل الآن بين الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ود.حسام المندوه أمين الصندوق ورئيس البعثة، لبحث الاعتذار عن عدم استكمال بطولة السوبر المصري والعودة إلي القاهرة في أقرب وقت، بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة التي تتعرض لها البعثة".

وأضاف: “يتواجد رئيس المجلس ورئيس البعثة في قسم الشرطة منذ الصباح الباكر، بسبب قرار المسئولين باحتجاز اللاعبين وإصرار الإدارة علي عدم التخلي عنهم”.

فيما فجر مصدر مسئول في نادي الزمالك، مفاجأة كبيرة بسبب الأزمة التي حدثت عقب مباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري. 

وكان مصدر مسئول داخل نادي الزمالك  قال إن نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي ثنائي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، يخضعون للمحاكمة في الإمارات، بسبب الأزمة التي حدثت عقب مباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري. 

وعلمت فيتو أنه تم تحديد جلسة غدا الأربعاء لمحاكمة الثلاثي عبد الواحد السيد ودونجا وشلبي في الإمارات. 

بعثة الزمالك قد تعود من الإمارات بدون ثلاثي الأزمة 

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن ثلاثي الزمالك قد يخرج من نقطة الاحتجاز الأمني بضمان الكفيل وهو مجلس أبو ظبي الذي يتعهد بتواجد الثلاثي غدا أمام المحكمة أو بعد تأجيلها إذا حدث.

وأضاف: أن في حال عدم تواجد الثلاثي غدا أمام المحكمة أو تأجيل المحاكمة لما بعد انتهاء بطولة السوبر، ستعود بعثة الزمالك إلى القاهرة بدون الثلاثي المذكور وذلك بضمان الكفيل وهو مجلس أبو ظبي والذي سيتعهد بتواجد الثلاثي في المحاكمة. 

 

 

تفاصيل أزمة ثلاثي الزمالك 

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، أزمة عنيفة بعد احتجاز أمن الملعب 3 من لاعبي الأبيض، عقب انتهاء اللقاء، وهم كل من  نبيل عماد دونجا وعمر جابر ومصطفى شلبي.

 

الزمالك يتأهل لنهائي كأس السوبر

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي 1-1 على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي في نصف النهائي.

مفاجأة، بعثة الزمالك تعود من الإمارات بدون ثلاثي الأزمة في هذه الحالة

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