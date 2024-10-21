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رياضة

تأكيدا لـ"فيتو".. الزمالك يعلن استمرار احتجاز لاعبيه بسبب مشادة مباراة بيراميدز

نبيل عماد دونجا
نبيل عماد دونجا

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن وجود حسين لبيب رئيس المجلس وحسام المندوه رئيس بعثة الزمالك في الإمارات في قسم الشرطة منذ الصباح، بسبب قرار المسئولين باحتجاز لاعبي الأبيض رغم مثولهم أمام النيابة ودفعهم الكفالات. 

وكانت فيتو أول من انفردت بنشر خبر غياب نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي عن مران الزمالك  واحتجازهم وهو ما نشرته فيتو ولقراءة الخبر اضغط هنا 

وأثار غياب نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي عن تدريبات فريق الزمالك في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة بأبو ظبي اليوم الاثنين العديد من التساؤلات، بعد الأزمة التي حدثت يوم أمس مع مسئولي ملعب آل نهيان بالإمارات. 

ولم يظهر نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي في مران الزمالك اليوم بعد مثولهما أمام نيابة أبو ظبي، كما لم يظهرا في أي صور مع لاعبي الزمالك خلال جولة التسوق. 

وأكدت مصادر في نادي الوحدة الإماراتي التي استضافت مباراة الزمالك وبيراميدز أن هناك تعثرا في الصلح بين الزمالك وفرد تنظيم المباراة، وأن الأمور حتى الآن لم يتم حلها وهو ما تسبب في غياب اللاعبين.

 

وعلق عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاتهام بتورطه في أزمة المشادة التي حدثت بين لاعبي الزمالك ومنظمي مباراة السوبر في الإمارات.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية بأن عبد الواحد السيد متورط في أزمة المشادة مع مسئولي التنظيم في الإمارات رفقة نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي وعمر جابر لاعبي الزمالك خاصة أن تفريغ كاميرات الملعب أظهرت اعتداءه على مسئول الأمن ومشاركته في المشادة. 

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات خاصة لفيتو: "لا صحة لما يتم تداوله وهذا كلام فاضي طبعا وهدفه التأثير على استقرار الفريق".

وواصل: "كلنا مركزين في نهائي السوبر ومفيش أي كلام هيأثر علينا". 

خروج ثلاثي الزمالك من نيابة أبو ظبي 

كما ترددت أنباء عن قرار نيابة الإمارات بتغريم ثلاثي الزمالك “نبيل عماد دونجا، ومصطفى شلبي، وعمر جابر” كفالة قدرها 600 ألف درهم.

وكان الثلاثي حضروا أمام النيابة ظهر اليوم للإدلاء بأقوالهم على خلفية الأزمة التي حدثت في إستاد آل نهيان بالإمارات عقب مباراة الزمالك وبيراميدز. 

كما علمت فيتو أن هناك نية لعدم استخراج تأشيرة الإمارات للثلاثي ومنعهم من دخول الإمارات لما صدر منهم عقب مباراة الزمالك وبيراميدز.

وجاء ذلك بعد تقدم فرد الأمن ببلاغ اليوم ضد الثلاثي.

 

تفاصيل أزمة ثلاثي الزمالك 

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، أزمة عنيفة بعد احتجاز أمن الملعب 3 من لاعبي الأبيض، عقب انتهاء اللقاء، وهم كل من  نبيل عماد دونجا وعمر جابر ومصطفى شلبي.

بدأت الأزمة بعدما حاول الثنائي دونجا وعمر جابر المستبعدان من قائمة الزمالك للإصابة، النزول إلى أرض الملعب في الدقائق الأخيرة، إلا أن المسئولين عن تنظيم المباراة حاولوا منعهم لتحدث اشتباكات يتدخل على إثرها مصطفى شلبي أيضا.

ورغم نجاح ثنائي الزمالك في النزول إلى أرض الملعب، إلا أنه بعد انتهاء ركلات الترجيح، فوجئ الجميع بأن المسئولين عن أمن المباراة الذين اشتبكوا معهم يتهمون لاعبي الزمالك بالاعتداء عليهم ورفضوا كل  المحاولات الودية للصلح، ليتم احتجاز ثلاثي الزمالك.

وبعد المباراة تدخل محمود شيكابالا قائد الزمالك، لحل الأزمة حيث اصطحب حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، للاعتذار لمنظمي المباراة وحل الأمر وديا إلا أنهم رفضوا الاعتذار مبررين ذلك بتعرض أحد رجال الأمن للضرب من لاعبي الزمالك ورفضه الحلول الودية.

 

الزمالك يتأهل لنهائي كأس السوبر

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي 1-1 على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي في نصف النهائي.

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