مفاجأة، بعثة الزمالك تعود من الإمارات بدون ثلاثي الأزمة في هذه الحالة

فجر مصدر مسئول في نادي الزمالك، مفاجأة كبيرة بسبب الأزمة التي حدثت عقب مباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري.

وكان مصدر مسئول داخل نادي الزمالك قد قال إن نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي ثنائي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، يخضعون للمحاكمة في الإمارات، بسبب الأزمة التي حدثت عقب مباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري.

وعلمت فيتو أنه تم تحديد جلسة غدا الأربعاء لمحاكمة الثلاثي عبد الواحد السيد ودونجا وشلبي في الإمارات.

بعثة الزمالك قد تعود من الإمارات بدون ثلاثي الأزمة

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن ثلاثي الزمالك قد يخرج من نقطة الاحتجاز الأمني بضمان الكفيل وهو مجلس أبو ظبي الذي سيتعهد بتواجد الثلاثي غدا أمام المحكمة أو بعد تأجيلها إذا حدث.

وأضاف: أن في حال عدم تواجد الثلاثي غدا أمام المحكمة أو تأجيل المحاكمة لما بعد انتهاء بطولة السوبر، ستعود بعثة الزمالك إلى القاهرة بدون الثلاثي المذكور وذلك بضمان الكفيل وهو مجلس أبو ظبي والذي سيتعهد بتواجد الثلاثي في المحاكمة.

فيما أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن وجود حسين لبيب رئيس المجلس وحسام المندوه رئيس بعثة الزمالك في الإمارات في قسم الشرطة منذ الأمس، بسبب قرار المسئولين باحتجاز لاعبي الأبيض رغم مثولهم أمام النيابة ودفعهم الكفالات.

وكانت فيتو أول من انفردت بنشر خبر غياب نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي عن مران الزمالك يوم أمس واحتجازهم ولقراءة الخبر اضغط هنا

وأثار غياب نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي عن تدريبات فريق الزمالك في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة بأبو ظبي امس الاثنين العديد من التساؤلات، بعد الأزمة التي حدثت يوم أمس مع مسئولي ملعب آل نهيان بالإمارات.

ولم يظهر نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي في مران الزمالك اليوم بعد مثولهما أمام نيابة أبو ظبي، كما لم يظهرا في أي صور مع لاعبي الزمالك خلال جولة التسوق.

وأكدت مصادر في نادي الوحدة الإماراتي التي استضافت مباراة الزمالك وبيراميدز أن هناك تعثرا في الصلح بين الزمالك وفرد تنظيم المباراة، وأن الأمور حتى الآن لم يتم حلها وهو ما تسبب في غياب اللاعبين.

تفاصيل أزمة ثلاثي الزمالك

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، أزمة عنيفة بعد احتجاز أمن الملعب 3 من لاعبي الأبيض، عقب انتهاء اللقاء، وهم كل من نبيل عماد دونجا وعمر جابر ومصطفى شلبي.

بدأت الأزمة بعدما حاول الثنائي دونجا وعمر جابر المستبعدان من قائمة الزمالك للإصابة، النزول إلى أرض الملعب في الدقائق الأخيرة، إلا أن المسئولين عن تنظيم المباراة حاولوا منعهم لتحدث اشتباكات يتدخل على إثرها مصطفى شلبي أيضا.

ورغم نجاح ثنائي الزمالك في النزول إلى أرض الملعب، إلا أنه بعد انتهاء ركلات الترجيح، فوجئ الجميع بأن المسئولين عن أمن المباراة الذين اشتبكوا معهم يتهمون لاعبي الزمالك بالاعتداء عليهم ورفضوا كل المحاولات الودية للصلح، ليتم احتجاز ثلاثي الزمالك.

وبعد المباراة تدخل محمود شيكابالا قائد الزمالك، لحل الأزمة حيث اصطحب حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، للاعتذار لمنظمي المباراة وحل الأمر وديا إلا أنهم رفضوا الاعتذار مبررين ذلك بتعرض أحد رجال الأمن للضرب من لاعبي الزمالك ورفضه الحلول الودية.

الزمالك يتأهل لنهائي كأس السوبر

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي 1-1 على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي في نصف النهائي.