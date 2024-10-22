كواليس جلسة محاكمة أحمد فتوح، مرافعة نارية من ممثل النيابة وأسرة الضحية تتصالح مع لاعب الزمالك، والمحكمة تتخذ قرارا هاما

شهدت جلسة محاكمة لاعب الزمالك أحمد فتوح، العديد من المفاجآت خلال جلسة المحاكمة اليوم الثلاثاء، من بينها مرافعة نارية من ممثل النيابة العامة عن كواليس القضية.

كما تضمنت وقائع الجلسة التصالح بين أسرة الضحية ولاعب نادي الزمالك والتنازل عن القضية.

إقرار التصالح ودفع 10 ملايين جنيه الدية في قضية أحمد فتوح

شهدت محكمة جنايات مطروح، محاكمة لاعب نادى الزمالك أحمد فتوح فى اتهامه بالقتل الخطأ وتعاطي مخدر الحشيش.

وشهدت المحكمة، إقرار التصالح ودفع 10 ملايين جنيه الدية في قضية أحمد فتوح ، وجاء نص الاتفاق بين الطرفين والذي حصلنا على نسخة منه:

نص تصالح أحمد فتوح

الدعويين المدنية والجنائية في القضية رقم ۱۹۳۹ لسنة ۲۰۲٤ جنايات العلمين المقيد برقم ١٣٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات على مطروح المؤجلة لجلسة ٢٠٢٤/١٠/٢٢ إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٧ حرر في تاريخه أعلاه بين كلًا من:- أولًا: السادة ورثة المرحوم / السيد أحمد السيد الشبكي بموجب إشهاد وفاة ووراثة صادر من نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة نيابة الرمل الجزئية لشئون الأسرة ) ولاية على النفس ) رقم القضية ١٠٧٦٣ لسنة ۲۰۲٤ الدائرة ١٤ المنعقدة يوم الأحد ۲۰۲٤/٩/٨ وانحصار إرثه الشرعي في والدته / فاطمة حسن محمد الخليفة وتستحق سدس التركة فرضًا وفي زوجته / مها محمد إبراهيم عيد وتستحق ثمن التركة فرضًا وفي أبنتيه القاصرتين بوصايتها / روان وجودي وتستحقان ثلثي التركة فرضًا بالسوية بينهما وفي أشقائه البلغ / محمد وأيمن وغاده ويستحقون باقي التركة تعصيبًا فقط دون شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة سوى ما ذكر ". القاهرة ١ - السيدة / فاطمة حسن محمد الخليفة - بطاقة رقم قومي / ٢٤۹۰۲۱۰۰۲۰۱۳۴۲ - مسلمة الديانة. مصرية الجنسية - المقيمة ۲۹ ش الحمام - فلمنج - أول الرمل - الإسكندرية. - السيدة / مها محمد إبراهيم عيد - بطاقة رقم قومي ۲۸۰۱۱۲۰۰۲۰۲۴۰۳ - عن نفسها وبصفتها وصية بلا أجر على ابنتيها القاصرتين جودي السيد أحمد السيد الشبكي رقم قومي ۳۰۸۰۷۳۱۰٢٠١٣٤٦ - روان السيد أحمد السيد أحمد الشبكي - رقم قومي ۳۰۷۰۱۰۷۰۲۰۲۵۰۹ قصر المرحوم / السيد أحمد السيد الشبكي بموجب قرار الوصاية الصادر في الدعوى رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤ جدول ( أ ) نيابة الرمل الجزئية لشئون الأسرة (ولاية على المال ) - مسلمة الديانة - مصرية الجنسية - المقيمة ٣٢ شارع أبن حزم الظاهرية ثان الرمل - الإسكندرية. السيد / محمد أحمد السيد أحمد الشبكي - بطاقة رقم قومي ٢٧١٠٧۰۴۰۲۰۱۴۹۲ - مسلم الديانة - مصري الجنسية - المقيم ۲۹ ش الحمام - فلمنج - أول الرمل - الإسكندرية.

يعتبر هذا التمهيد جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا ومفسرًا له.

البند الثاني يسدد أحمد محمد أبو الفتوح محمد إلى كافة أفراد الطرف الأول جميعًا مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ جنيه ( فقط عشرة ملايين جنية ) ويتم سدادها لأفراد الطرف الأول حسب الأنصبة الشرعية الموروثة من مورثهم وذلك أمام عدالة محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات وهذه الشبكات كالآتي:- أولًا الشبكات المصرفية الموزعة حسب الانصبة الشرعية بمبلغ ٨۲۱۵۰۰۰ جنيه فقط ( ثمانية ملايين ومائتان وخمسة عشر الف جنيهًا مصريًا ) ۱- شيك مصرفي بمبلغ ١٣٦٩١٦٦ جنية فقط مليون وثلاثمائة وتسعة وستون ألف ومائة وستة وستون جنيهًا ) مسحوب على بنك مصر ويحمل رقم ۰۱۲۷۹٣٥٤ باسم السيدة / فاطمة حسن محمد الخليفة - شيك مصرفي بمبلغ ١٠٢٦٨٧٥ جنية فقط مليون وستة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيهًا ) مسحوب على بنك مصر ويحمل رقم ۰۱۲۷۹۳٥٥ باسم السيدة / مها محمد إبراهيم عيد -- شيك مصرفي بمبلغ ۲۷۳۸۳۳۳ فقط مليونان وسبعمائة وثمانية وثلاثون الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا ( مسحوب على بنك مصر ويحمل رقم ۰۱۲۷۹۳٥٦ باسم القاصر / جودي السيد أحمد السيد الشبكي. -- شيك مصرفي بمبلغ ۲۷۳۸۳۳۳ جنية فقط مليونان وسبعمائة وثمانية وثلاثون الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيها ) مسحوب على بنك مصر ويحمل رقم. ٠١٢٧٩٣٥٧ باسم القاصر / روان السيد أحمد السيد الشبكي ه شيك مصرفي بمبلغ ۱۳۶۹۱۷ جنية فقط مائة ستة وثلاثون الف وتسعمائة وسبعة عشر جنيهًا ) مسحوب على بنك مصر ويحمل رقم ۱۲۷۹۳۵۸. باسم السيد / محمد أحمد السيد أحمد الشبكي ٦- شيك مصرفي بمبلغ ١٣٦۹۱۷ جنية فقط مائة سنة وثلاثون الف وتسعمائة وسبعة عشر جنيهًا ) مسحوب على بنك مصر ويحمل رقم ۰۱۲۷۹۳۵۹ باسم السيد / أيمن أحمد السيد أحمد الشبكي شيك مصرفي بمبلغ ٦٨٤٥٩ جنية فقط ثمانية وستون الف واربعمائة وتسعة وخمسون جنيهًا ) مسحوب على بنك مصر ويحمل رقم ۰۱۲۷۹۳۶۰ باسم السيدة / غاده أحمد السيد أحمد الشبكي.

أحمد فتوح يوقع على اتفاق التصالح

وقع أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، منذ قليل على اتفاق التصالح مع أسرة ضحية الدهس خلال جلسة محاكمته بمحكمة جنايات مطروح.

وكانت قد انعقدت جلسة محاكمة أحمد فتوح، بتهمة القتل الخطأ وتعاطي وحيازة مواد مخدرة، وقيادة سيارة برعونة تحت تأثير المخدر.

وأكدت أسرة ضحية الدهس بسيارة اللاعب أحمد فتوح خلال جلسة محاكمته موافقتهم على التصالح وقبول الدية.

كما شهد محيط محكمة جنايات مطروح تواجدا أمنيا مكثفا، قبل بدء الجلسة، أثناء توافد محامي أسرة الضحية ومحامي أحمد فتوح والذي أعرب عن تفاؤله بالوصول إلى اتفاق صلح مع أسرة الضحية، قائلا: "إن شاء الله خير".

محاكمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك

وكانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، قد قضت الجلسة السابقة بتأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة اليوم 22 أكتوبر، مع إخلاء سبيله بضمان مالى قدره 50 ألف جنيه.

مرافعة النيابة في محاكمة اللاعب أحمد فتوح: تعاطى الحشيش ويقود السيارات بسرعة 150 كيلو

استمعت هيئة محكمة جنايات مطروح، لمرافعة ممثل النيابة العامة في قضية الدهس والمتهم فيها اللاعب أحمد فتوح، بتهمتي قيادة سيارته تحت تأثير المخدرات والقتل الخطأ.

وقال ممثل النيابة العامة، إن الطب الشرعي أثبت إيجابية العينة المأخوذة من اللاعب أحمد فتوح، مشيرا الى أن العقاقير التي تثبت إيجابية العينة لا تثبت تعاطي الحشيش على خلاف العينة المأخوذة من اللاعب والتي أثبتت تعاطيه مخدر الحشيش تحديدا، مضيفا أن المتهم لم يحاول تفادي المجني عليه قبل دهسه بل أنه أوقف السيارة بعد وقوع الحادث، وهذا دليل على عدم يقظته.

وأشار ممثل النيابة العامة ؛ إلى أن أحمد فتوح اعترف أمام جهات التحقيقات أنه كان يسير على سرعة 120 كيلو، بينما جاءت أقوال الشهود حول الواقعة أن السرعة تخطت وقت وقوع الحادث الـ 120 كيلو متر في الساعة، وجميع الأقوال تثبت تخطيه السرعة المقررة وهي الـ 100 كيلو متر في الساعة.

وأردف ممثل النيابة العامة، أن موقع الحادث تحول في لحظات إلى دماء وأشلاء في جنبات الطريق، وذلك لان المتهم لم يفرق بين الليل والنهار حال قيادته سيارته، كما أنه بعد ارتكابه تلك الواقعة تحول من شخص مشهور تتهافت حوله الجماهير والمحبين إلى شخص غير مسؤول يستهين بأرواح البشر.

واختتم ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، أن الجريمة تعد عمدية والدليل على ذلك تعاطي المتهم لجوهر مخدر الحشيش حال قيادته السيارة بسرعة عالية والتي تخطت السرعة المقررة، وعليه طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم ليكون عبرة لغيره.

قرار عاجل من المحكمة فى قضية أحمد فتوح

وقضت المحكمة بتأجيل القضية لجلسة يوم 16 نوفمبر المقبل للمرافعة.