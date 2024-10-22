زراعة الشرقية تنظم ندوة عن محصول القمح وأصنافه

قال المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية إنه اليوم عقدت ندوة عن محصول القمح لمزارعى الإصلاح الزراعى بجمعية العصلوجى للإصلاح بحضور المهندس محمد إبراهيم رئيس الادارة المركزية للشئون الزراعية للإصلاح الزراعي.

ندوة زراعية عن القمح بالشرقية -فيتو

تعليمات الوزير والمحافظ

مشيرا إلى حضور وكيل وزارة الزراعة بدعوة من المهندس محمد فؤاد الشهاوى مدير مديرية الإصلاح الزراعى بالشرقية وبحضور الزملاء من هيئة الإصلاح الزراعى بالشرقية وذلك تنفيذا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

ندوة زراعية عن القمح بالشرقية -فيتو

كلمة وكيل وزارة الزراعة

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالشرقية فى كلمته عن القمح أنه من أهم المحاصيل الحبوب الغذائية الغذائية التى يعتمد الشعب المصرى فى غذائه وتولى الدولة اهمية خاصة للمحصول للعمل على زيادة المحصول سواء الزيادة الرأسية ( زيادة إنتاج الفدان) أو الزيادة الافقية ( زيادة المساحة المنزرعة).

مناقشة أهم توصيات الندوة

ناقشت الندوة أهم التوصيات الفنية ومنها الأصناف الموصى بها ومناطق زراعتها واتباع السياسة الصنفية وميعاد الزراعة وضرورة اختيار أنسب ميعاد للزراعة وينصح بعد التبكير أو التأخير عن هذه المواعيد بالإضافة إلى خدمة الأرض، حيث تجود زراعة القمح فى الأراضي متجانسة الخصوبة جيدة الصرف وغير الموبوءة بالحشائش.

ندوة زراعية عن القمح بالشرقية -فيتو

طرق الزراعة ومعدل التقاوى

وكذلك تطرقت الندوة طرق الزراعة ومعدل التقاوى حيث يرتبط معدل التقاوى مع طريقة الزراعة المستعملة ومنها الزراعة العفير باستخدام آلات التسطير ومميزاتها الزراعة الحراتى – الزراعة بطريقة المصاطب

نظام الري الجيد للمحصول

ونظام الرى حيث يعتبر من العمليات الهامة فى الحصول على محصول مرتفع ويجب العناية ومراعاة الدقة فى رية الزراعة

ندوة زراعية عن القمح بالشرقية -فيتو

أهمية الأسمدة النتروجينية

وانتقل المناقشون بالندوة إلى التسميد حيث تعتبر الأسمدة وخاصة النيتروجينية من العوامل الهامة التى تؤدى إلى زيادة المحصول بشرط اضافتها بالكميات المحددة والمواعيد الموصى بها بالإضافة إلى المكافحة المتكاملة للحشائش فى محصول القمح.

الحشائش واضرارها ومقاومتها

حيث تعتبر الحشائش من الآفات الخطيرة التى تؤدى إلى أضرار عديدة كما أنها تسبب نقصا كبيرا فى محصول القمح لذلك يجب اتباع المكافحة المتكاملة لمقاومة الحشائش.

ندوة زراعية عن القمح بالشرقية -فيتو

مكافحة الآفات والأمراض وكيفية الحصاد

كما استعرض الحضور كيفية مكافحة الآفات والأمراض وكيفية الحصاد وتقليل الفقد عند الحصاد وما بعد الحصاد حيث يجب الحصاد عند النضج التام على أن يمنع الري قبل الحصاد بحوالى 10: 15 يوما، حيث يجب أن ويكون الحصاد قبل الغروب او فى الصباح الباكر حتى لا يحدث انفراط للحبوب أو تكسير للسنابل.

نسبة الرطوبة وتجنب اصابة المحصول بالاعفان

وقالوا يتم الحصاد عندما تصل نسبة الرطوبة في الحبوب إلى حوالى 14% حتى لاتتعرض الحبوب عند التخزين مع الرطوبة الزائدة إلى الإصابة بالاعفان أو الحشرات ويمكن للمزارع التعرف على جفاف الحبوب بالضغط عليها بالأصابع او بكسر الحب بالأسنان والإحساس بمدى الصلابة.

ندوة زراعية عن القمح بالشرقية -فيتو