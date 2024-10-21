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تفاصيل سقوط 3 طلاب من الطابق الأول بإحدى مدارس الشرقية، وأول تحرك من التعليم

اسعاف الشرقية،فيتو
اسعاف الشرقية،فيتو

شهدت مدرسة ابتدائية تابعة لإدارة الإبراهيمية التعليمية محافظة الشرقية، واقعة مؤسفة بعد إصابة 3 طلاب بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، إثرسقوطهم من الطابق الأول بالمدرسة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

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واقعة مؤسفة تشهدها إحدى مدارس الشرقية

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية المركزي باستقبال 3 أطفال وهم كل من:- "عطية.أ.ال" 10 سنوات (مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى) و"عبدالله.م.م"" 11 سنة (مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى) و"عبدالله.أ.ال" 10 سنوات (مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى) جميعهم مقيمون مركز الإبراهيمية وتم تقديم العلاجات اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابة الأطفال الثلاثة إثر سقوطهم من الطابق الأول من مدرسة السندس الابتدائية التابعة لإدارة الابراهيمية التعليمية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

لجنة تعليمية تحقق في سقوط 3 طلاب من الطابق الأول بمدرسة ابتدائية

وأكد مصدر موثوق به بالتربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن وكيل أول الوزارة قرر إحالة مسئولي الإشراف اليومي والأمن بالمدرسة للتحقيق بسبب الواقعة.

فيما انتقلت لجنة من  إدارة الابراهيمية التعليمية إلى مدرسة السندس الابتدائية، للتحقيق في واقعة سقوط 3 طلاب من الطابق الأول على الأرض، أثناء اليوم الدراسي، ونقلهم للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.

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