زراعة الشرقية تنظم ندوات إرشادية عن الإنتاج الحيواني بالزنكلون

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية قيام المديرية بعقد ندوات إرشادية بعنوان الإنتاج الحيوانى والإنتاج الداجنى وزراعة البطاطس بالمركز الإرشادى بالزنكلون، حاضر فيها الدكتور وحيد عزت محمد بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، والدكتورمحمد شرف محمد بمعهد بحوث البساتين، وأيضا الدكتور كريم سعد الدين بمعهد بحوث الإرشاد، والدكتور أحمد إبراهيم محمد رجب بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى والمهندس شريف صابر مسئول المركز الإرشادى وعدد من المزارعين.

كيفية تربية الدجاج البلدى

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الندوة الأولي ناقشت كيفية تربية الدجاج البلدى المحسن كبديل لإنتاج اللحم والبيض من السلالات المستوردة وغير المتوافقة مع الظروف الجوية، كذلك تحضين الكتاكيت واستخدام بدائل الذرة والصويا مثل الذرة الرفيعة والشعير وعدس الماء والأزولا والسلالات المحلية، والتي تتحمل الظروف المناخية والإجهاد الحرارى وتتلائم وتتكيف مع جميع أنواع الأعلاف المحلية، وتقاوم الأمراض بعكس السلالات المستوردة .

المهندس محافظ الشرقية

وقال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.