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زراعة الشرقية تنظم دورة تدريبية لمطبقي المبيدات

دورة تدريبية لمطبقي
دورة تدريبية لمطبقي المبيدات، فيتو

 أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية محافظة الشرقية بالاشتراك مع معهد بحوث وقاية النبات بالشرقية بإطلاق أولى فعاليات الدورة التدريبية "مطبقى المبيدات" فى الفترة من 20 / 10 وحتى 23 / 10 / 2024 لعدد 25 متدربا، وذلك بحضور الدكتور على أحمد مدير معهد بحوث وقاية النبات بالإضافة إلى الدكتور محمد خيرى والدكتور عبد المجيد عمار بمعهد بحوث وقاية النبات والمهندس أحمد العساسى مدير عام المكافحة والمهندس عابد مرسى منسق الدورة.

 

الاستخدام الأمثل والآمن للمبيدات 

 أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات الزراعية كذلك التدريب على  كيفية تطبيق رش المبيدات بالطريقة الصحيحة بناء على خطة وزارة الزراعة وذلك لضبط منظومة تداول وإستخدام المبيدات لما له من فوائد عديدة منها القضاء على احتمالات تلوث المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى تأهيل وإعداد الشباب للتعرف على أنواع المبيدات وتوقيت الرش المناسب للإستخدام وذلك لفتح فرص عمل لهم وتأهيلهم للعمل بالشركات كذلك كيفية إنتاج منتجات زراعية خالية من الآفات تضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

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المهندس محافظ الشرقية 

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد اكد أهمية المبيدات الزراعية والتي تعتبر أدوات فعالة في مكافحة الآفات الزراعية وحماية المحاصيل من الأمراض والآفات الحشرية والأعشاب الضارة مشيرًا إلى مراعاة إستخدام المبيدات بحذر وفقًا للممارسات الزراعية المستدامة 

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المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة محافظة الشرقية معهد بحوث النبات الدكتور على احمد مدير معهد بحوث وقاية النبات مطبقي المبيدات

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