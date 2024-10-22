الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3 أشخاص بتهمة تصوير آخر عاريا وإجباره على توقيع إيصالات بالشرقية

ضبط 3 أشخاص بتهمة
ضبط 3 أشخاص بتهمة تصوير آخر عاريا واجباره على توقيع ايصالات

 تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص بالشرقية لقيامهم باستدراج أحد الأشخاص والتعدى عليه وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة لابتزازه.
 

ضبط صاحب شركة للإتجار فى العقاقير المهربة جمركيًّا ومغشوشة بالشروق

ضبط 9 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

 تلقي مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (عامل ونجله وربة منزل) لقيامهم باستدراجه لمحل إقامة أحدهم، وتعديهم عليه بالضرب بالأيدى وإكراهه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة، والاستيلاء على هاتفه المحمول كرهًا عنه وتصويره عاريًا بمقاطع فيديو "بإستخدام هاتف أحدهم" بدافع إبتزازه للتحصل منه على مبلغ مالى.
 

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه - إيصالات الأمانة "ممهورة ببصمة المجنى عليه"- الهاتف المحمول المستخدم فـى تصوير المجنى عليه).


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أجهزة وزارة الداخلية إيصالات أمانه مركز شرطة منيا القمح مديرية امن الشرقية مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية

مواد متعلقة

ضبط صاحب شركة للإتجار فى العقاقير المهربة جمركيًّا ومغشوشة بالشروق

الأمن يضبط قائد سيارة للسير برعونة وأداء حركات استعراضية بمدينة نصر

ضبط 9 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط 75 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية دون ترخيص فى المنوفية 

ضبط 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية والسويس لحيازتهم حشيش بـ 5 ملايين جنيه

سقوط لصوص سرقة كومباوند بالتجمع وعصابة الشرطة المزيفة بمدينة نصر

ضبط صاحب مكتب استيراد بمطار سوهاج حاول تهريب مبالغ مالية

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة السوبر بعد أزمة لاعبي الزمالك

بيان عاجل للحكومة بشأن إمداد المدارس بتطعيمات فاسدة ومنتهية الصلاحية لتطعيم الطلاب

القصة الكاملة لحريق شركة مشروبات غازية بالشرقية (فيديو وصور)

مرافعة مؤثرة للنيابة بجلسة محاكمة أحمد فتوح في جنايات مطروح (فيديو وصور)

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

17 رسالة هامة لـ وزير التربية والتعليم في الجلسة العامة للبرلمان

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الزمالك

طالب مسئولي الزمالك بالاعتذار، ميدو يكشف تطورات أزمة ثلاثي الأبيض بالإمارات

منوعات

المزيد

السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه، طلاق امرأة ماليزية يثير الجدل

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

مفاجأة في أسعار سبائك الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

انخفاض يصل لـ3 جنيهات في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024

بعد الارتفاعات الجنونية الأخيرة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

تاريخ 8 مواجهات بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

بعد قضية فتوح، عالم أزهري يوضح كيفية توزيع الدية على أهل المتوفى

دعاء سيد الاستغفار وفوائده

استعجال الإنسان، تفسير الشعراوي للآية 37 من سورة الأنبياء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية