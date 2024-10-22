ضبط 3 أشخاص بتهمة تصوير آخر عاريا وإجباره على توقيع إيصالات بالشرقية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص بالشرقية لقيامهم باستدراج أحد الأشخاص والتعدى عليه وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة لابتزازه.



تلقي مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (عامل ونجله وربة منزل) لقيامهم باستدراجه لمحل إقامة أحدهم، وتعديهم عليه بالضرب بالأيدى وإكراهه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة، والاستيلاء على هاتفه المحمول كرهًا عنه وتصويره عاريًا بمقاطع فيديو "بإستخدام هاتف أحدهم" بدافع إبتزازه للتحصل منه على مبلغ مالى.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه - إيصالات الأمانة "ممهورة ببصمة المجنى عليه"- الهاتف المحمول المستخدم فـى تصوير المجنى عليه).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.