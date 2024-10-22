الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بزشكيان يهدد إسرائيل برد قاس

بزشكيان،فيتو
بزشكيان،فيتو

قال الرئيس الإيراني  مسعود بزشكيان اليوم الثلاثاء، إن بلاده اتخذت إجراءاتها للرد على أي هجوم تشنه إسرائيل على أهداف داخل إيران، مضيفًا: ردنا سيكون مناسبًا.

الرئيس الايراني يهدد اسرائيل بالرد المناسب

 

وذكر بزشكيان للصحفيين خلال زيارته مكتب حركة حماس في طهران لتقديم العزاء برئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، أن "الحكومات والقوى التي تتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية والقوانين الدولية هي من تنتهك كل هذه القوانين والمقررات.

اسرائيل ترتكب جرائم وحشية بحق الإنسانية

وأضاف بزشكيان: "الولايات المتحدة والغرب يدعمون "إسرائيل لترتكب جرائم وحشية بحق الإنسانية فيما يقف العالم صامتًا".

واعتبر أن "ما يحدث اليوم في العالم يؤكد أن قوى الاستكبار تسعى للسلطوية لكن الأحرار لن يخضعوا لهذه الإملاءات".

وأكد الرئيس الإيراني أن "هذه الحرب لا تنتهي بشهادة شخص أو عدة أشخاص بل بتحقيق العدالة وحفظ حقوق الإنسان".

برسالة من بزشكيان، وزير خارجية إيران يعتزم زيارة بغداد والقاهرة

بزشكيان من الدوحة: سنرد بقوة وحسم حال تعرضنا لهجمات من إسرائيل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

إسرائيل الولايات المتحدة بزشكيان إيران حركة حماس

مواد متعلقة

تطور خطير، إيران تبدأ البناء على جزر متنازع عليها مع الإمارات وتؤكد عدم التفريط فيها

إعلام إسرائيلي: منازل كبار المسؤولين في إيران أضيفت كأهداف محتملة للهجوم

بايدن يعرف التوقيت، إعلام إسرائيلي يكشف عن تنفيذ هجوم كبير على إيران قريبا

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة السوبر بعد أزمة لاعبي الزمالك

بيان عاجل للحكومة بشأن إمداد المدارس بتطعيمات فاسدة ومنتهية الصلاحية لتطعيم الطلاب

القصة الكاملة لحريق شركة مشروبات غازية بالشرقية (فيديو وصور)

مرافعة مؤثرة للنيابة بجلسة محاكمة أحمد فتوح في جنايات مطروح (فيديو وصور)

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

17 رسالة هامة لـ وزير التربية والتعليم في الجلسة العامة للبرلمان

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الزمالك

محامي أحمد فتوح يتفق على الصلح مع أسرة ضحية الدهس بجنايات مطروح (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه، طلاق امرأة ماليزية يثير الجدل

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

مفاجأة في أسعار سبائك الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

انخفاض يصل لـ3 جنيهات في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024

بعد الارتفاعات الجنونية الأخيرة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

تاريخ 8 مواجهات بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

بعد قضية فتوح، عالم أزهري يوضح كيفية توزيع الدية على أهل المتوفى

دعاء سيد الاستغفار وفوائده

استعجال الإنسان، تفسير الشعراوي للآية 37 من سورة الأنبياء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية